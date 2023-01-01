Повторний розтин тіла померлого воїна з Луцька, родичі якого не вірять у природну смерть, проведуть завтра

Повторний розтин тіла померлого воїна з Луцька, родичі якого не вірять у природну смерть, проведуть завтра
Повторну судово-медичну експертизу для визначення причин смерті померлого на війні військового з Луцька Андрія Коробка проведуть завтра, 15 липня.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі померлого воїна.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, у Свято-Преображенському храмі мав відбутися похорон бійця, який, згідно із висновком судмедекспертизи, який надали у Дніпрі, помер від серцевого нападу.

Але вже у церкві мати військового Зоя Коробко побачила на тілі сина синці і залишки крові. Тож рідні зупинили похорон. Аби домогтися проведення повторного розтину, присутні на похороні перекрили дорогу. Тож, до храму приїхали поліцейські, поспілкувалися з родичами померлого й супроводили кортеж із тілом до приміщення обласного бюро судово-медичної експертизи.

Тут рідні намагалися з’ясувати, коли зможуть провести повторний розтин. Зрештою, родичам пообіцяли владнати формальні нюанси та перетелефонувати й повідомити, коли буде проведений розтин і коли вони зможуть похоронити свого сина та брата.

Ввечері 14 липня до видання ВолиньPost зателефонували рідні померлого Андрія Коробка й розповіли, що їм зателефонували із бюро судово-медичної експертизи та повідомили, що розтин проведуть завтра, 15 липня.

Рідні воїна сподіваються почути правду про причини смерті близької для них людини.





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Теги: Андрій Коробко, розтин, експертиза, похорон
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