На війні загинув 29-річний волинянин Олег Іванов

На війні загинув 29-річний волинянин Олег Іванов
Знову трагічна, сповнена невимовного болю, звістка надійшла до нашої Ратнівської громади: загинув Іванов Олег Олегович, 13.09.1993 року народження, житель смт Ратне.

Про це повідомив голова громади Віталій Бірук.

"Біль розриває душу, серце стискається, бо йде у вічність молоде життя. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава Герою. Схиляємо голови перед нашим Захисником", - написав Віталій Бірук.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та усім, хто знав і любив Олега Іванова! Вічна пам'ять воїнові!

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Теги: Олег Іванов, загибель, війна
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