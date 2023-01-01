На війні загинув 29-річний волинянин Олег Іванов

Іванов Олег Олегович, 13.09.1993 року народження, житель смт Ратне.



Про це повідомив голова громади Віталій Бірук.



"Біль розриває душу, серце стискається, бо йде у вічність молоде життя. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава Герою. Схиляємо голови перед нашим Захисником", - написав Віталій Бірук.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та усім, хто знав і любив Олега Іванова! Вічна пам'ять воїнові!

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