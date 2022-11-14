Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла Лебедя

Павлу Лебедю з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.



Про це повідомляє



Запобіжний захід Лебедю продовжили до 14 серпня.



Прокуратура клопотала про тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн гривень.



Сторона обвинувачення зазначає, що у митрополита є майно саме на таку суму. Крім того, сюди не врахували банківські активи клірика.



Підстава зміни запобіжного заходу – порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Зазначають, що Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі.



Проте у виступі на судовому засіданні митрополит заявив, що не знайомий із тим свідком.



Його адвокат Олег Поваляєв подав клопотання, щоб запросити цього свідка та допитати у судовому порядку. Втім клопотання залишили на кінець розгляду справи.



Прокурор у справі Євген Завістовський заявив, що Лебідь знав про заборону спілкуватись з тим свідком, адже ознайомився з протоколами.



Прокурор також зачитав у суді матеріали, які нібито доводять, що колишній намісник Києво-Печерської лаври розпалював національну ворожнечу та виправдовував агресію Росії проти України.



Сам митрополит, виступаючи в суді, сказав, що нічого не порушив, а ще заявив, що "ніколи в житті не був на стороні агресора" і "ніколи не підтримував Путіна".



Що відомо про справу проти колишнього намісника Києво-Печерської Лаври Павла



СБУ заявила про викриття нових фактів підривної діяльності проти України від митрополита УПЦ Павла Лебедя. Настоятелю Києво-Печерської Лаври 13 липня оголосили нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу: заперечення збройної агресії РФ і порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.



1 квітня СБУ вручила підозру наміснику Лаври та митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) за двома статтями кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).



У СБУ уточнили, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.



Того ж дня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому намісникові Києво-Печерської лаври, митрополитові УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Крім того митрополита зобов'язали носити електронний браслет. Згодом це рішення апелювали.



13 квітня митрополит Павло звернувся до Офісу омбудсмана щодо порушення права на свободу совісті, віросповідання та дискримінації.



29 травня митрополиту Павлу продовжили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 1 липня. Після його знову продовжили на два місяці.

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