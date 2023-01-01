Успіхи Сил оборони і новий музейний простір у Луцьку: добрі новини від ВолиньPost за 14 липня
14 липень, 23:15
506-й день повномасштабної війни завершується. Україна тримається!
А ми 507-й день поспіль готуємо для своїх читачів і читачок добірку добрих новин, яку розпочали 23 лютого минулого року.
Отже, сьогодні, 14 липня, нагадаємо вам про таке:
Генерал Тарнавський підтвердив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США
Командувач «Таврії» генерал Олександр Тарнавський підтвердив, що Сполучені Штати вже передали Україні касетні боєприпаси. За його словами, росіяни теж розуміють, що з цими боєприпасами українські війська матимуть перевагу. Тому, на думку генерала, окупанти «віддадуть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися».
З окупованої території повернули двох дівчаток, мама яких була в полоні
5-річна та 12-річна сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону.
Після звернення мами дівчаток, Офіс президента напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я воз'єдналася.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 550 росіян, 5 танків та 2 засоби ППО
З початку широкомасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили близько 236 590 осіб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 236 590 (+550) осіб,
◾ танків ‒ 4 097 (+5) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8 008 (+9) од,
◾ артилерійських систем – 4 449 (+24) од,
◾ РСЗВ – 680 (+2) од,
◾ засобів ППО ‒ 423 (+2) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 783 (+31),
◾ крилатих ракет ‒ 1 273 (+2),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 019 (+24) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 662 (+10).
Паралімпієць з Волині став чемпіоном світу з легкої атлетики. ФОТО
Окапінський Ярослав з Ківерцівської громади – чемпіон світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Франції. Спортсмен у фіналі на дистанції 400 м випередив представника Польщі та здобув абсолютну перемогу. Ярослав довів, що ця дистанція справді є його коронною.
У Луцьку відкрили новий музейний простір «Окольний замок». ФОТО
Сьогодні, 14 липня, у Старому місті відкрили музейний простір «Окольний замок». Це новий туристичний об’єкт, створений на базі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення: Вежі князів Чорторийських з оборонним муром та Монастиря єзуїтів із підземеллями.
Родзинкою музейного простору є знамениті луцькі підземелля. Про них уже давно ходили легенди, а тепер підземелля Монастиря єзуїтів стали доступні для широкого загалу.
Це креативний музейний простір, що складається з 18 розчищених кімнат і 4 коридорів. У них розміщені галерея рицарства, експозиція навчального процесу у єзуїтському колегіумі, мультимедійна система з інтерактивним смарт-табло, шоломами віртуальної реальності, силіконова фігура монаха-єзуїта, голограма привида.
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А ми 507-й день поспіль готуємо для своїх читачів і читачок добірку добрих новин, яку розпочали 23 лютого минулого року.
Отже, сьогодні, 14 липня, нагадаємо вам про таке:
Генерал Тарнавський підтвердив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США
Командувач «Таврії» генерал Олександр Тарнавський підтвердив, що Сполучені Штати вже передали Україні касетні боєприпаси. За його словами, росіяни теж розуміють, що з цими боєприпасами українські війська матимуть перевагу. Тому, на думку генерала, окупанти «віддадуть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися».
З окупованої території повернули двох дівчаток, мама яких була в полоні
5-річна та 12-річна сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону.
Після звернення мами дівчаток, Офіс президента напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я воз'єдналася.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 550 росіян, 5 танків та 2 засоби ППО
З початку широкомасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили близько 236 590 осіб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 236 590 (+550) осіб,
◾ танків ‒ 4 097 (+5) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8 008 (+9) од,
◾ артилерійських систем – 4 449 (+24) од,
◾ РСЗВ – 680 (+2) од,
◾ засобів ППО ‒ 423 (+2) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 783 (+31),
◾ крилатих ракет ‒ 1 273 (+2),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 019 (+24) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 662 (+10).
Паралімпієць з Волині став чемпіоном світу з легкої атлетики. ФОТО
Окапінський Ярослав з Ківерцівської громади – чемпіон світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Франції. Спортсмен у фіналі на дистанції 400 м випередив представника Польщі та здобув абсолютну перемогу. Ярослав довів, що ця дистанція справді є його коронною.
У Луцьку відкрили новий музейний простір «Окольний замок». ФОТО
Сьогодні, 14 липня, у Старому місті відкрили музейний простір «Окольний замок». Це новий туристичний об’єкт, створений на базі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення: Вежі князів Чорторийських з оборонним муром та Монастиря єзуїтів із підземеллями.
Родзинкою музейного простору є знамениті луцькі підземелля. Про них уже давно ходили легенди, а тепер підземелля Монастиря єзуїтів стали доступні для широкого загалу.
Це креативний музейний простір, що складається з 18 розчищених кімнат і 4 коридорів. У них розміщені галерея рицарства, експозиція навчального процесу у єзуїтському колегіумі, мультимедійна система з інтерактивним смарт-табло, шоломами віртуальної реальності, силіконова фігура монаха-єзуїта, голограма привида.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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