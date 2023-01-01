Успіхи Сил оборони і новий музейний простір у Луцьку: добрі новини від ВолиньPost за 14 липня

506-й день повномасштабної війни завершується. Україна тримається!А ми 507-й день поспіль готуємо для своїх читачів і читачок добірку добрих новин, яку розпочали 23 лютого минулого року.Отже, сьогодні, 14 липня, нагадаємо вам про таке:Командувач «Таврії» генералпідтвердив, що Сполучені Штати вже передали Україні касетні боєприпаси. За його словами, росіяни теж розуміють, що з цими боєприпасами українські війська матимуть перевагу. Тому, на думку генерала, окупанти «віддадуть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися».5-річна та 12-річна сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону.Після звернення мами дівчаток, Офіс президента напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я воз'єдналася.З початку широкомасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили близько 236 590 осіб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 236 590 (+550) осіб,◾ танків ‒ 4 097 (+5) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8 008 (+9) од,◾ артилерійських систем – 4 449 (+24) од,◾ РСЗВ – 680 (+2) од,◾ засобів ППО ‒ 423 (+2) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 783 (+31),◾ крилатих ракет ‒ 1 273 (+2),◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 019 (+24) од,◾ спеціальної техніки ‒ 662 (+10).з Ківерцівської громади – чемпіон світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Франції. Спортсмен у фіналі на дистанції 400 м випередив представника Польщі та здобув абсолютну перемогу. Ярослав довів, що ця дистанція справді є його коронною.Сьогодні, 14 липня, у Старому місті відкрили музейний простір «Окольний замок». Це новий туристичний об’єкт, створений на базі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення: Вежі князів Чорторийських з оборонним муром та Монастиря єзуїтів із підземеллями.Родзинкою музейного простору є знамениті луцькі підземелля. Про них уже давно ходили легенди, а тепер підземелля Монастиря єзуїтів стали доступні для широкого загалу.Це креативний музейний простір, що складається з 18 розчищених кімнат і 4 коридорів. У них розміщені галерея рицарства, експозиція навчального процесу у єзуїтському колегіумі, мультимедійна система з інтерактивним смарт-табло, шоломами віртуальної реальності, силіконова фігура монаха-єзуїта, голограма привида.