З окупованої території повернули двох дівчаток, мама яких була в полоні

Із тимчасово окупованої російською армією території додому повернули ще двох дітей.Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини5- та 12-річні сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону.Після звернення мами дівчаток, наш Офіс напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я воз'єдналася.Продовжуємо працювати для того, аби кожна українська дитина повернулася на Батьківщину!