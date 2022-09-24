У центрі МВС на Волині виявили дві автівки, які розшукує Інтерпол

У центрі МВС на Волині виявили дві автівки, які розшукує Інтерпол
На Волині у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ виявили автомобілі, які перебувають у базі Інтерпол.

Про це йдеться на сторінці Сервісні центри МВС у Волинській області.

Два випадки з авто в розшуку виявили цього тижня. Такі події трапилися в сервісному центрі МВС, що в Струмівці.

При перевірці АUDI A8 і TOYOTA LAND CRUISЕR за базою "Інтерпол" з'ясували, що автівки перебувають в міжнародному розшуку.

Працівники сервісного центру МВС викликали слідчо-оперативну групу для подальшої перевірки інформації.

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Теги: Волинь, МВС, Інтерпол, Струмівка
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