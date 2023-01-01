Сили ППО збили 16 «шахедів» із 18-ти, якими росія атакувала Україну
Сьогодні, 09:05
Із вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів». Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.
Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід»", - йдеться в повідомленні.
За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.
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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів». Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.
Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід»", - йдеться в повідомленні.
За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.
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