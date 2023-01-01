Курс валют у Луцьку 14 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.00, а продають за – 41.75.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,36.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 липня готівковий курс долара становить 36.85, продають його за 37.50.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.00, а продають за – 41.75.Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,36.

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