У Луцьку рятувальники визволяли чоловіка, який знепритомнів за зачиненими дверима на автозаправці

У Луцьку рятувальники визволяли чоловіка, який знепритомнів за зачиненими дверима на автозаправці
Рятувальники міста Луцьк здійснили виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

13 липня рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька провели аварійне відкривання дверей санвузла в приміщенні автозаправної станції на проспекті Соборності в Луцьку.

За зачиненими дверима перебував чоловік, якому зі слів працівників заправки, потрібна допомога. Співробітники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відкрили двері. Там виявили чоловіка в непритомному стані. Рятувальники спільно з медичними працівниками транспортували його до карети швидкої допомоги.
У Луцьку рятувальники визволяли чоловіка, який знепритомнів за зачиненими дверима на автозаправці
У Луцьку рятувальники визволяли чоловіка, який знепритомнів за зачиненими дверима на автозаправці

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Теги: Луцьк, автозаправка, чоловік, рятувальники
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