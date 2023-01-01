У Луцьку рятувальники визволяли чоловіка, який знепритомнів за зачиненими дверима на автозаправці
Сьогодні, 09:30
Рятувальники міста Луцьк здійснили виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
13 липня рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька провели аварійне відкривання дверей санвузла в приміщенні автозаправної станції на проспекті Соборності в Луцьку.
За зачиненими дверима перебував чоловік, якому зі слів працівників заправки, потрібна допомога. Співробітники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відкрили двері. Там виявили чоловіка в непритомному стані. Рятувальники спільно з медичними працівниками транспортували його до карети швидкої допомоги.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
13 липня рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька провели аварійне відкривання дверей санвузла в приміщенні автозаправної станції на проспекті Соборності в Луцьку.
За зачиненими дверима перебував чоловік, якому зі слів працівників заправки, потрібна допомога. Співробітники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відкрили двері. Там виявили чоловіка в непритомному стані. Рятувальники спільно з медичними працівниками транспортували його до карети швидкої допомоги.
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