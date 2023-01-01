У Луцьку затримали жінку, яка кидалася на перехожих з ножами

У Луцьку патрульні затримали громадянку, яка кидалася на перехожих з ножами.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 13 липня, на лінію 102 подзвонили громадяни та повідомили, що на вулиці Декабристів у Луцьку перебуває жінка в неадекватному стані. Вона кричить та, тримаючи у руках ножі, нападає на людей. За адресою направилися патрульні поліцейські.Прибувши на місце, вони й справді виявили там громадянку, поведінка якої була неврівноваженою. Жінка мала порізи на руках, але поранити інших вона, на щастя, не встигла. На момент приїзду інспекторів заявникам уже вдалося забрати у нападниці ножі.Патрульні застосували до жінки спецзасіб кайданки, щоб вона більше не змогла завдати шкоди собі та оточуючим. На місце поліцейські викликали медиків, які незабаром госпіталізували громадянку.