Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Малоголовця

Олександра Малоголовця зустрічатимуть завтра, 15 липня, орієнтовно о 09.30 годині.



Про це



Маршрут траурного кортежу: Дубок - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Степана Бандери - Філатова,2 (до рідної домівки).

Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 15 липня.



Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.



"Формуємо колону з оркестром та пішою ходою прямуємо за маршрутом : Філатова - Степана Бандери - Соборності - Грушевського - Луцька - Воровського - Літописна- Незалежності - Шевченка - собор. Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища. Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загиблого волинського військовослужбовцязустрічатимуть завтра, 15 липня, орієнтовно о 09.30 годині.Про це повідомили у Ківерцівській громаді.Дубок - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Степана Бандери - Філатова,2 (до рідної домівки).Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 15 липня.Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці."Формуємо колону з оркестром та пішою ходою прямуємо за маршрутом : Філатова - Степана Бандери - Соборності - Грушевського - Луцька - Воровського - Літописна- Незалежності - Шевченка - собор. Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища. Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра", - наголошують у громаді.

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