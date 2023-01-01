Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Малоголовця

Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Малоголовця
Загиблого волинського військовослужбовця Олександра Малоголовця зустрічатимуть завтра, 15 липня, орієнтовно о 09.30 годині.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

Маршрут траурного кортежу: Дубок - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Степана Бандери - Філатова,2 (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 15 липня.

Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.

"Формуємо колону з оркестром та пішою ходою прямуємо за маршрутом : Філатова - Степана Бандери - Соборності - Грушевського - Луцька - Воровського - Літописна- Незалежності - Шевченка - собор. Поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища. Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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