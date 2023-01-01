У «Пузатій хаті» у Луцьку прокоментували скаргу клієнтки про можливе отруєння





У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost керівниця закладу Ольга Пилипюк розповіла, що така скарга – це перша негативна ситуація, що виникла за понад 4 роки роботи «Пузатої хати» у Луцьку.



У ресторані називають звинувачення закладу у подачі неякісної їжі безпідставними. Запевняють, що після того, як відвідувачка опублікувала допис про отруєння у закладі у соцмережах, про ситуацію повідомили керівництво мережі ресторанів української кухні «Пузата хата». Після цього провели відповідне розслідування.



«Вивчили забірні листи, акти списання, технологічну документацію, всі сертифікати. Провели додатковий внутрішній аудит. Внутрішній аудит перевіряє повністю все – санітарію, гігієну, технологію приготування, температурний режим, терміни зберігання, знання персоналу тощо. Жодних порушень не виявили», – запевняє Ольга Пилипюк.



Керівниця луцького закладу мережі «Пузата хата» додає, що внутрішні аудити відбувають 3–4 рази на місяць, й ресторан не попереджають про їхнє проведення, тож навмисно підготуватися неможливо.



«Ми дотримуємося усіх технологій зберігання та приготування їжі, маємо сертифікати на всю продукцію, дезінфікуємо усе згідно з правилами. Усі наші кухарі – досвідчені, більшість персоналу працює з моменту відкриття закладу. Ми впевнені в тому, що зі свого боку все робимо правильно і якісно», – переконана Ольга Пилипюк.



Нагадаємо, клієнтка «Пузатої хати», яка заявила про симптоми отруєння після споживання тут їжі, розповіла, що неприємні симптоми з’явилися у 4 людей із 5, які споживали тут їжу разом. Усі вони, переконує лучанка, споживали страви із куркою у складі.



На запитання про те, чи перевіряли курку, з якої у той день готували їжу, пані Ольга відповідає: перевіряли, але усе відповідає нормам. Більше того, переконує вона, у всіх стравах з куркою, які споживала ця група людей, курка – різна.



«Ми переглянули камери, передивилися чеки. Виявили, що ці люди брали різноманітну їжу. Із вмістом курки були котлета по-київськи, жульєн з куркою і грибами і салат «Мімоза», але кожен їв різні із цих страв, а не однакові, а курка у кожній – теж не з однієї партії і пройшла різні етапи приготування.



Окрім того, централізовано ми підпорядковуємося закладу зі Львова, і ця продукція була завезена і в інші заклади. Там жодних негативних звернень не було. Саме у нашому закладі ми готуємо щоденно приблизно по 30 порцій жульєну за день, «Мімози» – 5-6 порцій, бо це не літня страва, котлети по-київськи – 40 порцій. Не тільки ці клієнти їди ці страви, але скарг не було», – каже керівниця луцької «Пузатої хати». Щоденно, додає вона, ресторан відвідують 300–400 гостей.



Аби наочно показати, що на кухні «Пузатої хати» все – в порядку, журналістів Інформаційного агентства ВолиньPost запросили побачити усе зсередини, тож про це – у наступних публікаціях.



Щодо інциденту із можливим отруєнням тут резюмують: жінка, яка заявила про симптоми, або ті, хто з нею був і теж занедужав, не зверталися зі скаргою безпосередньо у заклад, а також не зверталася за наданням медичної допомоги. Тож у закладі продовжують вважати, що отруєння тут було неможливим.



Натомість лучанка Альона Остапович все ж переконана, що отруїлася разом із своїм чоловіком та ще одним подружжям саме у цьому закладі. Бо, переконує, того дня більше ніде їжу не споживали.



Інформаційне агентство ВолиньPost не стає на бік жодної зі сторін у цій ситуації та закликає: якщо свіжість страви, яку вам подали, викликає сумніви, попросіть надати документи, що підтверджують якість продуктів. Заклад порушує закон, якщо приховує від вас цю інформацію.



У випадку, якщо наслідком відвідування закладу громадського харчування все ж таки стало харчове отруєння, доказом цього може стати чек. При перших симптомах отруєння, обов’язково зверніться до лікаря для засвідчення цього факту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ресторані «Пузата хата » у Луцьку прокоментували скаргу відвідувачки щодо можливого отруєння у цьому закладі.У коментарікерівниця закладурозповіла, що така скарга – це перша негативна ситуація, що виникла за понад 4 роки роботи «Пузатої хати» у Луцьку.У ресторані називають звинувачення закладу у подачі неякісної їжі безпідставними. Запевняють, що після того, як відвідувачка опублікувала допис про отруєння у закладі у соцмережах, про ситуацію повідомили керівництво мережі ресторанів української кухні «Пузата хата». Після цього провели відповідне розслідування.«Вивчили забірні листи, акти списання, технологічну документацію, всі сертифікати. Провели додатковий внутрішній аудит. Внутрішній аудит перевіряє повністю все – санітарію, гігієну, технологію приготування, температурний режим, терміни зберігання, знання персоналу тощо. Жодних порушень не виявили», – запевняє Ольга Пилипюк.Керівниця луцького закладу мережі «Пузата хата» додає, що внутрішні аудити відбувають 3–4 рази на місяць, й ресторан не попереджають про їхнє проведення, тож навмисно підготуватися неможливо.«Ми дотримуємося усіх технологій зберігання та приготування їжі, маємо сертифікати на всю продукцію, дезінфікуємо усе згідно з правилами. Усі наші кухарі – досвідчені, більшість персоналу працює з моменту відкриття закладу. Ми впевнені в тому, що зі свого боку все робимо правильно і якісно», – переконана Ольга Пилипюк.Нагадаємо, клієнтка «Пузатої хати», яка заявила про симптоми отруєння після споживання тут їжі, розповіла, що неприємні симптоми з’явилися у 4 людей із 5, які споживали тут їжу разом. Усі вони, переконує лучанка, споживали страви із куркою у складі.На запитання про те, чи перевіряли курку, з якої у той день готували їжу, пані Ольга відповідає: перевіряли, але усе відповідає нормам. Більше того, переконує вона, у всіх стравах з куркою, які споживала ця група людей, курка – різна.«Ми переглянули камери, передивилися чеки. Виявили, що ці люди брали різноманітну їжу. Із вмістом курки були котлета по-київськи, жульєн з куркою і грибами і салат «Мімоза», але кожен їв різні із цих страв, а не однакові, а курка у кожній – теж не з однієї партії і пройшла різні етапи приготування.Окрім того, централізовано ми підпорядковуємося закладу зі Львова, і ця продукція була завезена і в інші заклади. Там жодних негативних звернень не було. Саме у нашому закладі ми готуємо щоденно приблизно по 30 порцій жульєну за день, «Мімози» – 5-6 порцій, бо це не літня страва, котлети по-київськи – 40 порцій. Не тільки ці клієнти їди ці страви, але скарг не було», – каже керівниця луцької «Пузатої хати». Щоденно, додає вона, ресторан відвідують 300–400 гостей.Аби наочно показати, що на кухні «Пузатої хати» все – в порядку, журналістів Інформаційного агентства ВолиньPost запросили побачити усе зсередини, тож про це – у наступних публікаціях.Щодо інциденту із можливим отруєнням тут резюмують: жінка, яка заявила про симптоми, або ті, хто з нею був і теж занедужав, не зверталися зі скаргою безпосередньо у заклад, а також не зверталася за наданням медичної допомоги. Тож у закладі продовжують вважати, що отруєння тут було неможливим.Натомість лучанкавсе ж переконана, що отруїлася разом із своїм чоловіком та ще одним подружжям саме у цьому закладі. Бо, переконує, того дня більше ніде їжу не споживали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію