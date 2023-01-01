У Луцьку дві сім’ї отруїлися в ресторані «Пузата хата»

Після обіду у ресторані «Пузата хата», що у ЦУМі, дві сім’ї з Луцька мали симптоми отруєння.Про церозповіла лучанка, одна із тих, хто мав погане самопочуття після прийому їжі у цьому закладі.За словами Альони Остапович, разом із чоловіком та дитиною, а ще одним подружжям вони їли у «Пузатій хаті» у неділю, 9 липня, приблизно о 17 годині.Вже у ніч на понеділок доросли стало погано. Дитина, каже жінка, майже нічого не з'їла. У всіх з’явився біль в животі, а також здуття і нудота. Троє з чотирьох мали діарею та двоє із них – підвищену температуру. До лікарні лучани не зверталися. Кажуть, протягом двох днів пили таблетки та споживали лише воду.«Ми їли у «Пузатій хаті» і раніше доволі часто. Завжди все було нормально», – розповідає жінка. Цього разу брали різні страви, але з того, що їли усі четверо, – страви із курятиною у складі.Про неприємну ситуацію Альона Остапович написала у соцмережах.Каже, хотіла лише, аби люди знали, що варто бути обережнішими, споживаючи тут їжу. Після того, додає, про несвіжу їжу у «Пузатій хаті» в неділю їй у приватні повідомлення написали й інші лучани.Жінка вирішила повідомили про прикрощі і сам заклад й написала на сторінку мережі в інстаграмі. Проте тут відповіли лише: «Дуже шкода, що так трапилося».Інформаційне агентство ВолиньPost намагалося отримати коментар від ресторану. За телефоном «гарячої лінії», який вдалося відшукати, учора, 11 липня, запевнили, що з’ясують ситуацію та перетелефонують та передадуть наші контакти тим, хто її прокоментує. Утім коментаря на момент публікації ми не дочекалися.Закликаємо волинян: якщо свіжість страви, яку вам подали, викликає сумніви, попросіть надати документи, що підтверджують якість продуктів. Заклад порушує закон, якщо приховує від вас цю інформацію.У випадку, якщо наслідком відвідування закладу громадського харчування все ж таки стало харчове отруєння, доказом цього може стати чек. При перших симптомах отруєння, обов’язково зверніться до лікаря для засвідчення цього факту.