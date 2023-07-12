G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times

G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times
Group of 7 узгодила довготривалі безпекові зобовʼязання перед Україною.

Про це пише LB.ua з посиланням на Financial Times.

Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією,

Офіційно про ці зобовʼязання ще не оголосили. Сьогодні президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі повідомив, що G7 працює над наданням Україні цих безпекових гарантій, і якщо це станеться, це буде "конкретний успіх" Києва на саміті НАТО.

Він наголосив, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів Україна не має. І це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіація – це буде закріплено на двосторонньому рівні.

До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, НАТО, саміт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі
Сьогодні, 16:40
В Україну повернули тіла 19 загиблих у російському полоні
Сьогодні, 16:31
G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times
Сьогодні, 16:05
У Луцьку дві сім’ї отруїлися в ресторані «Пузата хата»
Сьогодні, 15:58
Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
Зеленський прибув до Вільнюса Зеленський прибув до Вільнюса
11 липень, 16:38
НАТО не фіксує перекидання «вагнерівців» у Білорусь НАТО не фіксує перекидання «вагнерівців» у Білорусь
11 липень, 12:32
Рішення НАТО щодо руху до членства України узгодять за кілька годин, – генсек Рішення НАТО щодо руху до членства України узгодять за кілька годин, – генсек
11 липень, 12:00
Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутись у Вільнюсі, – Столтенберг Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутись у Вільнюсі, – Столтенберг
16 червень, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі
Сьогодні, 16:40
 0
В Україну повернули тіла 19 загиблих у російському полоні
Сьогодні, 16:31
 0
G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times
Сьогодні, 16:05
 0
У Луцьку дві сім’ї отруїлися в ресторані «Пузата хата»
Сьогодні, 15:58
 0
Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8