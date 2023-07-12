G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times





Про це пише



Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією,



Офіційно про ці зобовʼязання ще не оголосили. Сьогодні президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі повідомив, що G7 працює над наданням Україні цих безпекових гарантій, і якщо це станеться, це буде "конкретний успіх" Києва на саміті НАТО.



Він наголосив, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів Україна не має. І це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіація – це буде закріплено на двосторонньому рівні.



До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Group of 7 узгодила довготривалі безпекові зобовʼязання перед Україною.Про це пише LB.ua з посиланням на Financial Times.Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією,Офіційно про ці зобовʼязання ще не оголосили. Сьогодні президентна пресконференції у Вільнюсі повідомив, що G7 працює над наданням Україні цих безпекових гарантій, і якщо це станеться, це буде "конкретний успіх" Києва на саміті НАТО.Він наголосив, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів Україна не має. І це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіація – це буде закріплено на двосторонньому рівні.До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни.

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