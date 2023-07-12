G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times
Сьогодні, 16:05
Group of 7 узгодила довготривалі безпекові зобовʼязання перед Україною.
Про це пише LB.ua з посиланням на Financial Times.
Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією,
Офіційно про ці зобовʼязання ще не оголосили. Сьогодні президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі повідомив, що G7 працює над наданням Україні цих безпекових гарантій, і якщо це станеться, це буде "конкретний успіх" Києва на саміті НАТО.
Він наголосив, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів Україна не має. І це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіація – це буде закріплено на двосторонньому рівні.
До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни.
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Про це пише LB.ua з посиланням на Financial Times.
Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією,
Офіційно про ці зобовʼязання ще не оголосили. Сьогодні президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі повідомив, що G7 працює над наданням Україні цих безпекових гарантій, і якщо це станеться, це буде "конкретний успіх" Києва на саміті НАТО.
Він наголосив, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів Україна не має. І це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіація – це буде закріплено на двосторонньому рівні.
До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни.
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