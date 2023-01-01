Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі
Сьогодні, 16:40
Маленький декламатор та актор з Луцька Микола Варцаб'юк виборов перше місце у міжнародному конкурсі «Змагаймось за нове життя», присвячений Лесі Українці.
Про це повідомила мама хлопця на своїй сторінці у фейсбуці.
«Конкурс є досить потужним. Збирає неймовірну кількість учасників. Беремо участь вже четвертий рік поспіль і втретє Миколка лауреат. Спасибі журі за високу оцінку!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомила мама хлопця на своїй сторінці у фейсбуці.
«Конкурс є досить потужним. Збирає неймовірну кількість учасників. Беремо участь вже четвертий рік поспіль і втретє Миколка лауреат. Спасибі журі за високу оцінку!» – йдеться у дописі.
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