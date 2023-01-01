Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі

Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі
Маленький декламатор та актор з Луцька Микола Варцаб'юк виборов перше місце у міжнародному конкурсі «Змагаймось за нове життя», присвячений Лесі Українці.

Про це повідомила мама хлопця на своїй сторінці у фейсбуці.

«Конкурс є досить потужним. Збирає неймовірну кількість учасників. Беремо участь вже четвертий рік поспіль і втретє Миколка лауреат. Спасибі журі за високу оцінку!» – йдеться у дописі.

Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі



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