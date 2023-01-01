Від важкого захворювання у госпіталі помер воїн волинської бригади Едуард Масленніков
Сьогодні, 17:00
Завтра, 13 липня, у Володимирі відбудеться прощання з військовослужбовцем однієї з військових частин, яка дислокується у нашому місті, - сержантом Едуардом Масленніковим, який помер від важкого захворювання у госпіталі.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"48-річний боєць служив у ЗСУ за контрактом, протягом деякого часу проживав у Володимирі. За бажанням родини його поховають на Алеї слави на Федорівському кладовищі.
Прощання з померлим захисником розпочнеться о 10.00 за адресою вулиця Княгині Ольги, 35/1.
О 10.40 формуємо коридор шани від вулиці Княгині Ольги, який далі пролягатиме вулицями Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де об 11.00 розпочнеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"48-річний боєць служив у ЗСУ за контрактом, протягом деякого часу проживав у Володимирі. За бажанням родини його поховають на Алеї слави на Федорівському кладовищі.
Прощання з померлим захисником розпочнеться о 10.00 за адресою вулиця Княгині Ольги, 35/1.
О 10.40 формуємо коридор шани від вулиці Княгині Ольги, який далі пролягатиме вулицями Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де об 11.00 розпочнеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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