Від важкого захворювання у госпіталі помер воїн волинської бригади Едуард Масленніков

Від важкого захворювання у госпіталі помер воїн волинської бригади Едуард Масленніков
Завтра, 13 липня, у Володимирі відбудеться прощання з військовослужбовцем однієї з військових частин, яка дислокується у нашому місті, - сержантом Едуардом Масленніковим, який помер від важкого захворювання у госпіталі.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"48-річний боєць служив у ЗСУ за контрактом, протягом деякого часу проживав у Володимирі. За бажанням родини його поховають на Алеї слави на Федорівському кладовищі.

Прощання з померлим захисником розпочнеться о 10.00 за адресою вулиця Княгині Ольги, 35/1.

О 10.40 формуємо коридор шани від вулиці Княгині Ольги, який далі пролягатиме вулицями Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де об 11.00 розпочнеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Отримав мінно-вибухові травми та опіки всього тіла: на Волині попрощалися із Героєм Юрієм Свиридюком
Сьогодні, 17:50
На Волині матір захисника організувала на своєму обійсті волонтерську кухню. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Від важкого захворювання у госпіталі помер воїн волинської бригади Едуард Масленніков
Сьогодні, 17:00
Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі
Сьогодні, 16:40
В Україну повернули тіла 19 загиблих у російському полоні
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
На Луганщині внаслідок авіаудару окупантів загинув Герой з Волині Олександр Малогловець На Луганщині внаслідок авіаудару окупантів загинув Герой з Волині Олександр Малогловець
Сьогодні, 15:25
На Луганщині загинув Герой з Волині Олександр Рудяк На Луганщині загинув Герой з Волині Олександр Рудяк
Сьогодні, 14:25
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Абрамчуком Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Абрамчуком
Сьогодні, 12:36
Воїну з Волині Роману Букалу присвоїли звання Героя України посмертно Воїну з Волині Роману Букалу присвоїли звання Героя України посмертно
11 липень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни атакували Запоріжжя: 18 поранених, серед них 6 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
Отримав мінно-вибухові травми та опіки всього тіла: на Волині попрощалися із Героєм Юрієм Свиридюком
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині матір захисника організувала на своєму обійсті волонтерську кухню. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
Від важкого захворювання у госпіталі помер воїн волинської бригади Едуард Масленніков
Сьогодні, 17:00
 0
Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8