Від важкого захворювання у госпіталі помер воїн волинської бригади Едуард Масленніков

Едуардом Масленніковим, який помер від важкого захворювання у госпіталі.



Про це Ігор Пальонка.



"48-річний боєць служив у ЗСУ за контрактом, протягом деякого часу проживав у Володимирі. За бажанням родини його поховають на Алеї слави на Федорівському кладовищі.



Прощання з померлим захисником розпочнеться о 10.00 за адресою вулиця Княгині Ольги, 35/1.



О 10.40 формуємо коридор шани від вулиці Княгині Ольги, який далі пролягатиме вулицями Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де об 11.00 розпочнеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 13 липня, у Володимирі відбудеться прощання з військовослужбовцем однієї з військових частин, яка дислокується у нашому місті, - сержантом, який помер від важкого захворювання у госпіталі.Про це повідомив міський голова Володимира"48-річний боєць служив у ЗСУ за контрактом, протягом деякого часу проживав у Володимирі. За бажанням родини його поховають на Алеї слави на Федорівському кладовищі.Прощання з померлим захисником розпочнеться о 10.00 за адресою вулиця Княгині Ольги, 35/1.О 10.40 формуємо коридор шани від вулиці Княгині Ольги, який далі пролягатиме вулицями Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де об 11.00 розпочнеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.

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