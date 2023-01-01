Отримав мінно-вибухові травми та опіки всього тіла: на Волині попрощалися із Героєм Юрієм Свиридюком

Юрієм Свиридюком.



Про це



«Сьогодні жителі села Озеро прощалися з Героєм Юрієм Свиридюком, який загинув, захищаючи Україну від російського загарбника.

Прощальна церемонія була проявом глибокої шани та поваги до військового Юрія Свиридюка. Мешканці нашої громади об'єдналися, щоб вшанувати його останню пам'ять і висловити свою вдячність за хоробрість та службу. Відчуваючи сум за втраченим життям, ми разом пам'ятали його невгасимий дух та вірність своїй службі. Нехай доблесний вчинок захисника Юрія живе довічно в наших серцях і пам'яті», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, 10 липня, стало відомо про загибель військового Свиридюка Юрія Івановича з Ківерцівської громади. Захисник 1969 року народження, житель села Озеро.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Озеро Ківерцівської громади 12 липня попрощалися із ГероємПро це повідомили у громаді.«Сьогодні жителі села Озеро прощалися з Героєм Юрієм Свиридюком, який загинув, захищаючи Україну від російського загарбника.Прощальна церемонія була проявом глибокої шани та поваги до військового Юрія Свиридюка. Мешканці нашої громади об'єдналися, щоб вшанувати його останню пам'ять і висловити свою вдячність за хоробрість та службу. Відчуваючи сум за втраченим життям, ми разом пам'ятали його невгасимий дух та вірність своїй службі. Нехай доблесний вчинок захисника Юрія живе довічно в наших серцях і пам'яті», - йдеться у дописі.Нагадаємо, 10 липня, стало відомо про загибель військового Свиридюка Юрія Івановича з Ківерцівської громади. Захисник 1969 року народження, житель села Озеро. Загинув 8 липня 2023 року поблизу н.п. Ямпіль, отримавши мінно-вибухові поранення та опіки всього тіла.

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