Пригортає до себе улюблену іграшку свого маленького донора: розповідь про 6-річну дівчинку з Волині із пересадженим серцем
Сьогодні, 18:45
У Києві в Інституті серця вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині. Дівчинка - із Ковеля, після операції почувається добре. Нині Соломійка пригортає до себе іграшку, яка була улюбленою хлопчика, який віддав їй своє серце.
4-річний хлопчик став посмертним донором для трьох дітей. У нього стався крововилив у мозок, тож лікарі ніяк не могли йому допомогти. Батьки-медики дали згоду на забір органів. В “Охматдиті” одному з пацієнтів пересадили нирки, іншому - печінку. А серце - уперше в історії України - 6-річній дівчинці в Інституті серця, йдеться в ТСН.
6-річна Соломійка одну руку тримає в маминих долонях, а іншою пригортає до себе м'яку іграшку. “Цю іграшку подарувала мама донора. Це була улюблена іграшка хлопчика, який загинув”, - пояснюють лікарі.
Вона принесла мишку тоді, коли приходила послухати, як у грудях цієї дівчинки б'ється серце її 4-річного сина. “Вони вже як пов'язані разом. Ми з ними обмінялися номерами і домовилися, що будемо скидати їм фотографії, відео з Соломійкою, щоб вони бачили. Це мама сама запропонувала, і ми тільки за”, - розповідає мама Солі.
Ця трансплантація для їхньої доньки була єдиним шансом на повноцінне життя. Після перенесеної 4 роки тому застуди у дівчинки діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Простими словами - її серце з кожним днем збільшувалося і вже не могло виконувати свою найважливішу функцію - перекачувати кров. “Стан був уже майже критичний, і тому маючи донора, ми запропонували саме їй цю операцію”, - кажуть медики.
“Телефонує і каже: таке й таке діло, треба, щоб ви швидко їхали сюда і клали Соломійку на операцію. Виїхали з Ковеля, їдемо на всіх парах - і всі машини виїжджають убік”, - пригадують батьки.
Через 4 години родина вже була у столичному Інституті серця. В операції були одночасно задіяні 18 лікарів. Такій маленькій пацієнтці медики пересаджували серце вперше в Україні. “Я сподіваюсь, що це перший крок до дитячої трансплантології. Може, це буде приклад для інших батьків, приклад для лікарів, для реаніматологів. Приклад того, що ми можемо це робити, можемо робити з успіхом, рятувати інших дітей, яких можемо сьогодні врятувати за допомогою трансплантації”, - зазначають медики.
Своєю згодою батьки померлого хлопчика, крім Соломійки, дали шанс на життя ще двом пацієнтам “Охматдиту”. 12-річному Антону пересадили одразу дві нирки. Чекаючи на цю мить, три роки він мусив жити в лікарні. Був залежний від гемодіалізу. А 15-річний Дмитро отримав печінку.
Усі троє ще відновлюються після операцій, а їхні рідні не припиняють дякувати батькам хлопчика, які знайшли в собі сили проявити найглибшу жертовність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
4-річний хлопчик став посмертним донором для трьох дітей. У нього стався крововилив у мозок, тож лікарі ніяк не могли йому допомогти. Батьки-медики дали згоду на забір органів. В “Охматдиті” одному з пацієнтів пересадили нирки, іншому - печінку. А серце - уперше в історії України - 6-річній дівчинці в Інституті серця, йдеться в ТСН.
6-річна Соломійка одну руку тримає в маминих долонях, а іншою пригортає до себе м'яку іграшку. “Цю іграшку подарувала мама донора. Це була улюблена іграшка хлопчика, який загинув”, - пояснюють лікарі.
Вона принесла мишку тоді, коли приходила послухати, як у грудях цієї дівчинки б'ється серце її 4-річного сина. “Вони вже як пов'язані разом. Ми з ними обмінялися номерами і домовилися, що будемо скидати їм фотографії, відео з Соломійкою, щоб вони бачили. Це мама сама запропонувала, і ми тільки за”, - розповідає мама Солі.
Ця трансплантація для їхньої доньки була єдиним шансом на повноцінне життя. Після перенесеної 4 роки тому застуди у дівчинки діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Простими словами - її серце з кожним днем збільшувалося і вже не могло виконувати свою найважливішу функцію - перекачувати кров. “Стан був уже майже критичний, і тому маючи донора, ми запропонували саме їй цю операцію”, - кажуть медики.
“Телефонує і каже: таке й таке діло, треба, щоб ви швидко їхали сюда і клали Соломійку на операцію. Виїхали з Ковеля, їдемо на всіх парах - і всі машини виїжджають убік”, - пригадують батьки.
Через 4 години родина вже була у столичному Інституті серця. В операції були одночасно задіяні 18 лікарів. Такій маленькій пацієнтці медики пересаджували серце вперше в Україні. “Я сподіваюсь, що це перший крок до дитячої трансплантології. Може, це буде приклад для інших батьків, приклад для лікарів, для реаніматологів. Приклад того, що ми можемо це робити, можемо робити з успіхом, рятувати інших дітей, яких можемо сьогодні врятувати за допомогою трансплантації”, - зазначають медики.
Своєю згодою батьки померлого хлопчика, крім Соломійки, дали шанс на життя ще двом пацієнтам “Охматдиту”. 12-річному Антону пересадили одразу дві нирки. Чекаючи на цю мить, три роки він мусив жити в лікарні. Був залежний від гемодіалізу. А 15-річний Дмитро отримав печінку.
Усі троє ще відновлюються після операцій, а їхні рідні не припиняють дякувати батькам хлопчика, які знайшли в собі сили проявити найглибшу жертовність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Влучання у готель на Запоріжжі: окупанти цілу ніч вантажівками вивозили до моргу тіла своїх, — Генштаб
Сьогодні, 19:20
Пригортає до себе улюблену іграшку свого маленького донора: розповідь про 6-річну дівчинку з Волині із пересадженим серцем
Сьогодні, 18:45
Отримав мінно-вибухові травми та опіки всього тіла: на Волині попрощалися із Героєм Юрієм Свиридюком
Сьогодні, 17:50
Медіа