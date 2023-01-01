Пригортає до себе улюблену іграшку свого маленького донора: розповідь про 6-річну дівчинку з Волині із пересадженим серцем





4-річний хлопчик став посмертним донором для трьох дітей. У нього стався крововилив у мозок, тож лікарі ніяк не могли йому допомогти. Батьки-медики дали згоду на забір органів. В “Охматдиті” одному з пацієнтів пересадили нирки, іншому - печінку. А серце - уперше в історії України - 6-річній дівчинці в Інституті серця, йдеться в



6-річна Соломійка одну руку тримає в маминих долонях, а іншою пригортає до себе м'яку іграшку. “Цю іграшку подарувала мама донора. Це була улюблена іграшка хлопчика, який загинув”, - пояснюють лікарі.



Вона принесла мишку тоді, коли приходила послухати, як у грудях цієї дівчинки б'ється серце її 4-річного сина. “Вони вже як пов'язані разом. Ми з ними обмінялися номерами і домовилися, що будемо скидати їм фотографії, відео з Соломійкою, щоб вони бачили. Це мама сама запропонувала, і ми тільки за”, - розповідає мама Солі.



Ця трансплантація для їхньої доньки була єдиним шансом на повноцінне життя. Після перенесеної 4 роки тому застуди у дівчинки діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Простими словами - її серце з кожним днем збільшувалося і вже не могло виконувати свою найважливішу функцію - перекачувати кров. “Стан був уже майже критичний, і тому маючи донора, ми запропонували саме їй цю операцію”, - кажуть медики.



“Телефонує і каже: таке й таке діло, треба, щоб ви швидко їхали сюда і клали Соломійку на операцію. Виїхали з Ковеля, їдемо на всіх парах - і всі машини виїжджають убік”, - пригадують батьки.



Через 4 години родина вже була у столичному Інституті серця. В операції були одночасно задіяні 18 лікарів. Такій маленькій пацієнтці медики пересаджували серце вперше в Україні. “Я сподіваюсь, що це перший крок до дитячої трансплантології. Може, це буде приклад для інших батьків, приклад для лікарів, для реаніматологів. Приклад того, що ми можемо це робити, можемо робити з успіхом, рятувати інших дітей, яких можемо сьогодні врятувати за допомогою трансплантації”, - зазначають медики.



Своєю згодою батьки померлого хлопчика, крім Соломійки, дали шанс на життя ще двом пацієнтам “Охматдиту”. 12-річному Антону пересадили одразу дві нирки. Чекаючи на цю мить, три роки він мусив жити в лікарні. Був залежний від гемодіалізу. А 15-річний Дмитро отримав печінку.



Усі троє ще відновлюються після операцій, а їхні рідні не припиняють дякувати батькам хлопчика, які знайшли в собі сили проявити найглибшу жертовність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві в Інституті серця вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині. Дівчинка - із Ковеля, після операції почувається добре. Нині Соломійка пригортає до себе іграшку, яка була улюбленою хлопчика, який віддав їй своє серце.4-річний хлопчик став посмертним донором для трьох дітей. У нього стався крововилив у мозок, тож лікарі ніяк не могли йому допомогти. Батьки-медики дали згоду на забір органів. В “Охматдиті” одному з пацієнтів пересадили нирки, іншому - печінку. А серце - уперше в історії України - 6-річній дівчинці в Інституті серця, йдеться в ТСН. 6-річна Соломійка одну руку тримає в маминих долонях, а іншою пригортає до себе м'яку іграшку. “Цю іграшку подарувала мама донора. Це була улюблена іграшка хлопчика, який загинув”, - пояснюють лікарі.Вона принесла мишку тоді, коли приходила послухати, як у грудях цієї дівчинки б'ється серце її 4-річного сина. “Вони вже як пов'язані разом. Ми з ними обмінялися номерами і домовилися, що будемо скидати їм фотографії, відео з Соломійкою, щоб вони бачили. Це мама сама запропонувала, і ми тільки за”, - розповідає мама Солі.Ця трансплантація для їхньої доньки була єдиним шансом на повноцінне життя. Після перенесеної 4 роки тому застуди у дівчинки діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Простими словами - її серце з кожним днем збільшувалося і вже не могло виконувати свою найважливішу функцію - перекачувати кров. “Стан був уже майже критичний, і тому маючи донора, ми запропонували саме їй цю операцію”, - кажуть медики.“Телефонує і каже: таке й таке діло, треба, щоб ви швидко їхали сюда і клали Соломійку на операцію. Виїхали з Ковеля, їдемо на всіх парах - і всі машини виїжджають убік”, - пригадують батьки.Через 4 години родина вже була у столичному Інституті серця. В операції були одночасно задіяні 18 лікарів. Такій маленькій пацієнтці медики пересаджували серце вперше в Україні. “Я сподіваюсь, що це перший крок до дитячої трансплантології. Може, це буде приклад для інших батьків, приклад для лікарів, для реаніматологів. Приклад того, що ми можемо це робити, можемо робити з успіхом, рятувати інших дітей, яких можемо сьогодні врятувати за допомогою трансплантації”, - зазначають медики.Своєю згодою батьки померлого хлопчика, крім Соломійки, дали шанс на життя ще двом пацієнтам “Охматдиту”. 12-річному Антону пересадили одразу дві нирки. Чекаючи на цю мить, три роки він мусив жити в лікарні. Був залежний від гемодіалізу. А 15-річний Дмитро отримав печінку.Усі троє ще відновлюються після операцій, а їхні рідні не припиняють дякувати батькам хлопчика, які знайшли в собі сили проявити найглибшу жертовність.

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