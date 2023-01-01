Росіяни атакували Запоріжжя: 18 поранених, серед них 6 дітей. ВІДЕО





Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко у телеграмі.



Юрій Малашко повідомив, що через падіння невстановленого ворожого літального об'єкту в спальному районі міста, кількість травмованих сягнула 18 людей, серед яких 6 дітей.



"Наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування", - зазначив Малашко.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень у Запоріжжі внаслідок російської атаки дістали поранення щонайменше 18 людей, з них 6 дітей.Про це повідомив очільник Запорізької ОВАу телеграмі.Юрій Малашко повідомив, що через падіння невстановленого ворожого літального об'єкту в спальному районі міста, кількість травмованих сягнула 18 людей, серед яких 6 дітей."Наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування", - зазначив Малашко.

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