Росіяни атакували Запоріжжя: 18 поранених, серед них 6 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Вдень у Запоріжжі внаслідок російської атаки дістали поранення щонайменше 18 людей, з них 6 дітей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко у телеграмі.
Юрій Малашко повідомив, що через падіння невстановленого ворожого літального об'єкту в спальному районі міста, кількість травмованих сягнула 18 людей, серед яких 6 дітей.
"Наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування", - зазначив Малашко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко у телеграмі.
Юрій Малашко повідомив, що через падіння невстановленого ворожого літального об'єкту в спальному районі міста, кількість травмованих сягнула 18 людей, серед яких 6 дітей.
"Наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування", - зазначив Малашко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни атакували Запоріжжя: 18 поранених, серед них 6 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Отримав мінно-вибухові травми та опіки всього тіла: на Волині попрощалися із Героєм Юрієм Свиридюком
Сьогодні, 17:50
Від важкого захворювання у госпіталі помер воїн волинської бригади Едуард Масленніков
Сьогодні, 17:00
Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі
Сьогодні, 16:40
Медіа