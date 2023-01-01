6-річна дівчинка, якій пересадили серце в Києві, — з Волині. ВІДЕО

6-річна дівчинка, якій пересадили серце в Києві, — з Волині. ВІДЕО
У Києві в Інституті серця вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині. Дівчинка - із Ковеля, після операції почувається добре.

Про це пише Про Ковель.

Донором серця для ковельчанки став чотирирічний хлопчик з Рівненщини, якому діагностували смерть мозку. Його батьки дали згоду на пересадку. Також дві нирки донора пересадили 12-річному хлопчику з окупованої частини Херсонської області. Понад три роки він чекав на трансплантацію та жив в Охматдиті. Печінку пересадили 15-річному хлопчику з Кіровоградської області.

Нове сердечко отримала дівчинка 6 років з Ковеля. Операція з трансплантації була доволі складною, до неї залучили 18 лікарів Інституту серця. Це вперше в Україні медики провели пересадку серця дитині такого віку.

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України - Борис Тодуров, спільно з командою лікарів інституту.

Як розповіла Суспільному рідна сестра дівчинки Анастасія Книш, сестра почуває себе добре.

"Не така ще активна, як раніше, але вже усміхається. Лікарі готують її до переведення з реанімації до палати", – каже Анастасія Книш.

За інформацією Інституту серця МОЗ України, водичка і бананчик - такими були перші бажання маленької Соломійки, яка в свої 6 років перенесла трансплантацію серця.

"Трошки привідкриваємо завісу, як це відбувалось тієї самої ночі, коли у команди Інститут серця МОЗ України зʼявився шанс врятувати серце дівчинки. Кожного дня з тієї самої ночі дякуємо маленькому донору та його родині, які зробили це можливим", - йдеться в дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
F-16 мають з'явитися в авіапросторі України у першому кварталі 2024 року, – Кулеба
Сьогодні, 12:01
Пожежі на Волині: горіли дві господарські будівлі та трава
Сьогодні, 11:50
6-річна дівчинка, якій пересадили серце в Києві, — з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
На Волині нетверезий водій злетів у кювет: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Зеленський пояснив, за яких умов Україна має отримати запрошення до НАТО
Сьогодні, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час п`яної бійки 42-річний лучанин вдарив ножем у груди чоловіка
Сьогодні, 12:12
 0
F-16 мають з'явитися в авіапросторі України у першому кварталі 2024 року, – Кулеба
Сьогодні, 12:01
 0
Пожежі на Волині: горіли дві господарські будівлі та трава
Сьогодні, 11:50
 0
6-річна дівчинка, якій пересадили серце в Києві, — з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
 0
На Волині нетверезий водій злетів у кювет: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8