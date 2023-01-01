6-річна дівчинка, якій пересадили серце в Києві, — з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
У Києві в Інституті серця вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині. Дівчинка - із Ковеля, після операції почувається добре.
Про це пише Про Ковель.
Донором серця для ковельчанки став чотирирічний хлопчик з Рівненщини, якому діагностували смерть мозку. Його батьки дали згоду на пересадку. Також дві нирки донора пересадили 12-річному хлопчику з окупованої частини Херсонської області. Понад три роки він чекав на трансплантацію та жив в Охматдиті. Печінку пересадили 15-річному хлопчику з Кіровоградської області.
Нове сердечко отримала дівчинка 6 років з Ковеля. Операція з трансплантації була доволі складною, до неї залучили 18 лікарів Інституту серця. Це вперше в Україні медики провели пересадку серця дитині такого віку.
Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України - Борис Тодуров, спільно з командою лікарів інституту.
Як розповіла Суспільному рідна сестра дівчинки Анастасія Книш, сестра почуває себе добре.
"Не така ще активна, як раніше, але вже усміхається. Лікарі готують її до переведення з реанімації до палати", – каже Анастасія Книш.
За інформацією Інституту серця МОЗ України, водичка і бананчик - такими були перші бажання маленької Соломійки, яка в свої 6 років перенесла трансплантацію серця.
"Трошки привідкриваємо завісу, як це відбувалось тієї самої ночі, коли у команди Інститут серця МОЗ України зʼявився шанс врятувати серце дівчинки. Кожного дня з тієї самої ночі дякуємо маленькому донору та його родині, які зробили це можливим", - йдеться в дописі.
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Про це пише Про Ковель.
Донором серця для ковельчанки став чотирирічний хлопчик з Рівненщини, якому діагностували смерть мозку. Його батьки дали згоду на пересадку. Також дві нирки донора пересадили 12-річному хлопчику з окупованої частини Херсонської області. Понад три роки він чекав на трансплантацію та жив в Охматдиті. Печінку пересадили 15-річному хлопчику з Кіровоградської області.
Нове сердечко отримала дівчинка 6 років з Ковеля. Операція з трансплантації була доволі складною, до неї залучили 18 лікарів Інституту серця. Це вперше в Україні медики провели пересадку серця дитині такого віку.
Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України - Борис Тодуров, спільно з командою лікарів інституту.
Як розповіла Суспільному рідна сестра дівчинки Анастасія Книш, сестра почуває себе добре.
"Не така ще активна, як раніше, але вже усміхається. Лікарі готують її до переведення з реанімації до палати", – каже Анастасія Книш.
За інформацією Інституту серця МОЗ України, водичка і бананчик - такими були перші бажання маленької Соломійки, яка в свої 6 років перенесла трансплантацію серця.
"Трошки привідкриваємо завісу, як це відбувалось тієї самої ночі, коли у команди Інститут серця МОЗ України зʼявився шанс врятувати серце дівчинки. Кожного дня з тієї самої ночі дякуємо маленькому донору та його родині, які зробили це можливим", - йдеться в дописі.
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