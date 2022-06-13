На Волині нетверезий водій злетів у кювет: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Автопригода трапилася учора, 11 липня, на автодорозі між селами Залісці та Краватка, що на Рожищенщині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Встановлено, що 57-річний житель селища Рокині, керуючи автомобілем Volksvagen Т4 у стані сп’яніння, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет.
Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння на місці, «Драгер» показав 2,02 проміле алкоголю в крові.
Внаслідок автопригоди водій та 36-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, пасажира госпіталізували.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Встановлено, що 57-річний житель селища Рокині, керуючи автомобілем Volksvagen Т4 у стані сп’яніння, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет.
Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння на місці, «Драгер» показав 2,02 проміле алкоголю в крові.
Внаслідок автопригоди водій та 36-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, пасажира госпіталізували.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння
Досудове розслідування триває.
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