Пожежі на Волині: горіли дві господарські будівлі та трава

Пожежі на Волині: горіли дві господарські будівлі та трава
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

11 липня рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та вогнеборці місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в господарській споруді в с. Сільце на Ковельщині. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

Ще одну пожежу в господарській споруді, імовірно, спричинену необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб, рятувальники приборкали в с. Древині Іваничівської громади.

Наприкінці дня рятувальники 8 ДПРЧ та працівники с. Гута-Боровенська ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на площі 0,15 га в урочищі біля с. Гута-Боровенська Камінь-Каширської громади.
Пожежі на Волині: горіли дві господарські будівлі та трава

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Теги: Волинь, пожежі, рятувальники
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