Пожежі на Волині: горіли дві господарські будівлі та трава





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



11 липня рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та вогнеборці місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в господарській споруді в с. Сільце на Ковельщині. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.



Ще одну пожежу в господарській споруді, імовірно, спричинену необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб, рятувальники приборкали в с. Древині Іваничівської громади.



Наприкінці дня рятувальники 8 ДПРЧ та працівники с. Гута-Боровенська ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на площі 0,15 га в урочищі біля с. Гута-Боровенська Камінь-Каширської громади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.11 липня рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та вогнеборці місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в господарській споруді в с. Сільце на Ковельщині. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.Ще одну пожежу в господарській споруді, імовірно, спричинену необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб, рятувальники приборкали в с. Древині Іваничівської громади.Наприкінці дня рятувальники 8 ДПРЧ та працівники с. Гута-Боровенська ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на площі 0,15 га в урочищі біля с. Гута-Боровенська Камінь-Каширської громади.

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