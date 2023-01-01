Пожежі на Волині: горіли дві господарські будівлі та трава
Сьогодні, 11:50
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
11 липня рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та вогнеборці місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в господарській споруді в с. Сільце на Ковельщині. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Ще одну пожежу в господарській споруді, імовірно, спричинену необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб, рятувальники приборкали в с. Древині Іваничівської громади.
Наприкінці дня рятувальники 8 ДПРЧ та працівники с. Гута-Боровенська ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на площі 0,15 га в урочищі біля с. Гута-Боровенська Камінь-Каширської громади.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
11 липня рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та вогнеборці місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в господарській споруді в с. Сільце на Ковельщині. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Ще одну пожежу в господарській споруді, імовірно, спричинену необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб, рятувальники приборкали в с. Древині Іваничівської громади.
Наприкінці дня рятувальники 8 ДПРЧ та працівники с. Гута-Боровенська ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на площі 0,15 га в урочищі біля с. Гута-Боровенська Камінь-Каширської громади.
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