Під час п`яної бійки 42-річний лучанин вдарив ножем у груди чоловіка

Під час п`яної бійки 42-річний лучанин вдарив ножем у груди чоловіка
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у замаху на умисне вбивство.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора вночі у Луцьку між двома чоловіками виникла п’яна суперечка, яка відразу переросла у бійку, під час якої один з них наніс своєму опоненту удар ножем в груди.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції та медики. Потерпілого госпіталізували до відділення реанімації.

Зловмисник, 42-річний лучанин, намагався сховати знаряддя злочину, поліцейські його знайшли та вилучили. Постраждалому – 32 роки.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Теги: Лучанин, замах, вбивство
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