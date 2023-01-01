Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Абрамчуком
Сьогодні, 12:36
Сьогодні, 12 липня, на Волині прощатимуться з воїном Олександром Абрамчуком.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Траурний кортеж із загиблим Сашою Абрамчуком виїхав з Луцька. Орієнтовно в Маневичах кортеж проїжджатиме о 14-00, в Прилісному - 14-40, далі за маршрутом: вулиця Сойне до 6 будинку. Просимо з прапорами та квітами зустріти нашого Героя, щоб віддати останню шану Захиснику! Поховання пройде сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Траурний кортеж із загиблим Сашою Абрамчуком виїхав з Луцька. Орієнтовно в Маневичах кортеж проїжджатиме о 14-00, в Прилісному - 14-40, далі за маршрутом: вулиця Сойне до 6 будинку. Просимо з прапорами та квітами зустріти нашого Героя, щоб віддати останню шану Захиснику! Поховання пройде сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Абрамчуком
Сьогодні, 12:36
У лісі на Волині знайшли повішеного собаку
Сьогодні, 12:30
Медіа