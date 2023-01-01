Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Абрамчуком

Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Абрамчуком
Сьогодні, 12 липня, на Волині прощатимуться з воїном Олександром Абрамчуком.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

"Траурний кортеж із загиблим Сашою Абрамчуком виїхав з Луцька. Орієнтовно в Маневичах кортеж проїжджатиме о 14-00, в Прилісному - 14-40, далі за маршрутом: вулиця Сойне до 6 будинку. Просимо з прапорами та квітами зустріти нашого Героя, щоб віддати останню шану Захиснику! Поховання пройде сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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