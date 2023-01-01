Підприємець з Волині підробляв туалетний папір відомого виробника

Підприємець з Волині підробляв туалетний папір відомого виробника
Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало справу щодо підробки туалетного паперу.

Про це повідомили в пресслужбі Західного МТВ.

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 11 липня 2023 року розпочало розгляд справи за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Мельник С. М. порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Справу розпочато за заявою одного з виробників туалетного паперу, який звернувся до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Заявник зазначає, ФОП Мельник С.М. використовує оформлення упаковки продукції туалетного паперу, яке є схожим до упаковки продукції заявника, а відтак, може призвести до змішування з його діяльністю.

З огляду на встановлені обставини Західне МТВ розпочало справу.

За інформацією видання Galinfo, ймовірно мова йде про туалетний папір ТМ "Волинь", який в Луцьку виготовляє ФОП Мельник Сергій Миколайович.

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