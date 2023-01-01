Судитимуть волинянина, який нарубав у заповіднику дерев на понад 400 тисяч

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем селища Цумань незаконної порубки дерев на території природно-заповідного фонду та надання ним завідомо недостовірних доказів суду (ч.4 ст. 246, ч.1 ст. 384 КК України).Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За даними слідства, зранку 17 лютого 2023 року раніше уже судимий чоловік незаконно зрубав дерева на території Національного природного парку «Цуманська пуща», заподіявши інтересам держави шкоду на суму понад 400 тисяч гривень.Згодом, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, під час розгляду в суді клопотання про накладення арешту на деревину, він надав суду недостовірні докази, аби підтвердити законність її походження.