Подивіться на це як на справедливість, — Зеленський про касетні снаряди для України

Подивіться на це як на справедливість, — Зеленський про касетні снаряди для України
Російські військові б'ють касетними снарядами по території України, вбиваючи мирних людей. Водночас Україна буде використовувати боєприпаси лише по військових цілях загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу.

Він зазначив, що існують моменти, коли позиції України та США не збігаються у деяких деталях та країни мають своє бачення ситуації.

При цьому Зеленський окремо подякував президенту США за рішення про передачу Україні касетних боєприпасів. Він усвідомлює, що це виклик для США та Конгресу. Також є люди, які не поділяють цієї підтримки.

"Що стосується кластерних снарядів. Я хочу, щоб ми на це подивились як на справедливість. Росія постійно використовує кластерні снаряди на нашій території, вбиває наших людей. Ту допомогу, яку ми можемо отримати від США щодо кластерних снарядів, це для використання суто по військових цілях суто на тимчасово окупованих територіях України", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що у цьому питанні має бути справедливість. Він додав, що Україна захищається без використання відповідної зброї по території інших держав.

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