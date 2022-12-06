У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка опинилась у зачиненій квартирі
Сьогодні, 14:40
Рятувальники міста Луцьк здійснили виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
11 липня о 18:24 рятувальники групи рятувальних робіт міста Луцька провели аварійне відкривання дверей в квартирі на проспекті Волі в обласному центрі.
За зачиненими дверима перебувала літня жінка, яка тривалий час не виходила на зв’язок. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері. У помешканні вони виявили пенсіонерку та надали доступ медикам до неї медикам.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
11 липня о 18:24 рятувальники групи рятувальних робіт міста Луцька провели аварійне відкривання дверей в квартирі на проспекті Волі в обласному центрі.
За зачиненими дверима перебувала літня жінка, яка тривалий час не виходила на зв’язок. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері. У помешканні вони виявили пенсіонерку та надали доступ медикам до неї медикам.
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