У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка опинилась у зачиненій квартирі





Про це повідомили у ДСНС Волині.



11 липня о 18:24 рятувальники групи рятувальних робіт міста Луцька провели аварійне відкривання дверей в квартирі на проспекті Волі в обласному центрі.



За зачиненими дверима перебувала літня жінка, яка тривалий час не виходила на зв’язок. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері. У помешканні вони виявили пенсіонерку та надали доступ медикам до неї медикам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники міста Луцьк здійснили виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у ДСНС Волині.11 липня о 18:24 рятувальники групи рятувальних робіт міста Луцька провели аварійне відкривання дверей в квартирі на проспекті Волі в обласному центрі.За зачиненими дверима перебувала літня жінка, яка тривалий час не виходила на зв’язок. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері. У помешканні вони виявили пенсіонерку та надали доступ медикам до неї медикам.

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