У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка опинилась у зачиненій квартирі

У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка опинилась у зачиненій квартирі
Рятувальники міста Луцьк здійснили виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

11 липня о 18:24 рятувальники групи рятувальних робіт міста Луцька провели аварійне відкривання дверей в квартирі на проспекті Волі в обласному центрі.

За зачиненими дверима перебувала літня жінка, яка тривалий час не виходила на зв’язок. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері. У помешканні вони виявили пенсіонерку та надали доступ медикам до неї медикам.

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Теги: Луцьк, рятувальники, квартира
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