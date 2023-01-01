Вимагали хабарі за закриття сесії: у львівському університеті затримали декана та його заступника

Вимагали хабарі за закриття сесії: у львівському університеті затримали декана та його заступника
22 тисячі гривень за успішне складання сесії: затримали на хабарі посадовців одного із львівських університетів.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру декану та заступнику декана факультетів одного із вищих навчальних закладів Львова за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, підозрювані вимагали від студентів грошову винагороду за успішне складання заліково-екзаменаційної сесії.

Посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ними неправомірної вигоди. Один із фігурантів одержав хабар у розмірі майже 17 500 грн, а інший – 4 500 грн.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

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Теги: Львів, університет, сесія, хабарі
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