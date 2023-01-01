На Луганщині загинув Герой з Волині Олександр Рудяк

Рудяк Олександр Володимирович, 1972 року народження.



Про це



Олександр боронив нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення ворога, а саме від 26 лютого 2022 року.



Загинув Олександр Рудяк 10 липня 2023 року внаслідок поранень отриманих в результаті мінометного обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією росії проти України.



"Олександр Рудяк служив на передовій з великою мужністю і самовідданістю. Він виконував свій обов'язок з високою майстерністю та професіоналізмом, віддаючи своє життя захисту нашої Батьківщини. Його самопожертва і відданість незаперечно заслуговують нашої вічної вдячності та шани", - йдеться в повідомленні.



Як зазначили у громаді, церемонія прощання із Героєм відбудеться в п'ятницю, 14 липня. Точний час та маршрут траурного кортежу повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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