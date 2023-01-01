Більше сотні «липових» документів виявили за пів року прикордонники на Волині

Волинські прикордонники ефективно протидіють спробам незаконного перетину українсько-польського кордону по підроблених документах.Про це повідомили пресслужбі Волинського прикордонного загону.Так, цьогоріч у пунктах пропуску для автомобільного та залізничного пасажирського сполучення інспектори виявили 135 фальшивок, які громадяни надавали для перевірки під час проходження паспортного контролю. Незаконно виїхати за кордон в основному намагалися чоловіки, яким на період дії воєнного стану обмежили виїзд з України.Найбільше ознак підробок інспектори прикордонного контролю виявили у військово-облікових документах. Також порушники використовували «липові» посвідчення людини з інвалідністю, багатодітного батька, свідоцтва про народження дітей та інші папери.Правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності. Крім того, про усі випадки виявлення підробок прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, оскільки в діях громадян вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.За результатами роботи оперативно-розшукових підрозділів загону ліквідували два організовані злочинні угруповання та одну протиправну групу, що спеціалізувались на налагодженні каналів незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон, шляхом підробки дозвільних документів, в тому числі внесення фіктивних даних в систему «Шлях». Шістьом фігурантам оголосили про підозру за фактами виїзду 386 ухилянтів. Матеріали двох кримінальних проваджень вже передали до суду.