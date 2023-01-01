Справа Сметаніна, який співпрацював із росією і «здав» луцький аеродром: що відомо
Сьогодні, 13:20
У справі лучанина Іллі Сметаніна, що тривалий час співпрацював з Росією та «здав» ворогу Луцький військовий аеродром, який обстріляли ракетами 24 лютого, триває судовий процес. Він – ще не на фінальній стадії, але вже наближається до неї.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла суддя-спікер Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк.
За її словами, справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Ігоря Ясельського та суддів Андрія Сівчука і Катерини Камінської.
Судді вже перейшли до стадії допиту свідків. Опісля ж буде допитаний сам обвинувачений й розгляд кримінального провадження підходитиме до завершення.
Найближче судове засідання у справі Іллі Сметаніна – 18 липня.
Нагадаємо, служба безпеки України затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра» Ілля Сметанін.
Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи й кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.
Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Завдяки його «допомозі» 24 лютого аеропорт був обстріляний із ракет. Після цього зрадник доповів про результат удару у Росії.
Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи. Внаслідок цього загинули четверо військовослужбовців, 6 людей поранено.
Іллю Сметаніна звинувачують у злочинах проти нацбезпеки України та державній зраді. Наразі Сметанін перебуває у слідчому ізоляторі. У разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.
Сам же Сметанін запевняє, що провину не визнає.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла суддя-спікер Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк.
За її словами, справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Ігоря Ясельського та суддів Андрія Сівчука і Катерини Камінської.
Судді вже перейшли до стадії допиту свідків. Опісля ж буде допитаний сам обвинувачений й розгляд кримінального провадження підходитиме до завершення.
Найближче судове засідання у справі Іллі Сметаніна – 18 липня.
Нагадаємо, служба безпеки України затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра» Ілля Сметанін.
Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи й кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.
Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Завдяки його «допомозі» 24 лютого аеропорт був обстріляний із ракет. Після цього зрадник доповів про результат удару у Росії.
Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи. Внаслідок цього загинули четверо військовослужбовців, 6 людей поранено.
Іллю Сметаніна звинувачують у злочинах проти нацбезпеки України та державній зраді. Наразі Сметанін перебуває у слідчому ізоляторі. У разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.
Сам же Сметанін запевняє, що провину не визнає.
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