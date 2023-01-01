Справа Сметаніна, який співпрацював із росією і «здав» луцький аеродром: що відомо

Іллі Сметаніна, що тривалий час співпрацював з Росією та «здав» ворогу Луцький військовий аеродром, який обстріляли ракетами 24 лютого, триває судовий процес. Він – ще не на фінальній стадії, але вже наближається до неї.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла суддя-спікер Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк.



За її словами, справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Ігоря Ясельського та суддів Андрія Сівчука і Катерини Камінської.



Судді вже перейшли до стадії допиту свідків. Опісля ж буде допитаний сам обвинувачений й розгляд кримінального провадження підходитиме до завершення.



Найближче судове засідання у справі Іллі Сметаніна – 18 липня.



Нагадаємо, служба безпеки України



Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи й кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.



Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Завдяки його «допомозі» 24 лютого аеропорт був обстріляний із ракет. Після цього зрадник доповів про результат удару у Росії.



Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи. Внаслідок цього загинули четверо військовослужбовців, 6 людей поранено.

Іллю Сметаніна звинувачують у злочинах проти нацбезпеки України та державній зраді. Наразі Сметанін перебуває у слідчому ізоляторі. У разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.



Сам же Сметанін запевняє, що

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