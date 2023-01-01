На Луганщині внаслідок авіаудару окупантів загинув Герой з Волині Олександр Малогловець

Малоголовець Олександр Володимирович, 1977 року народження, який проживав у місті Ківерці.



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"Загинув Герой Олександр внаслідок артилерійського обстрілу та авіаудару по позиціях ЗСУ. Без батька залишилася донечка, овдовіла дружина. Приносимо свої співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що церемонія прощання із Героєм відбудеться в п'ятницю, 14 липня. Точний час та маршрут траурного кортежу повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 липня 2023 року поблизу села Діброва Луганської області загинув молодший сержант, 1977 року народження, який проживав у місті Ківерці.Про це повідомили у Ківерцівській громаді."Загинув Герой Олександр внаслідок артилерійського обстрілу та авіаудару по позиціях ЗСУ. Без батька залишилася донечка, овдовіла дружина. Приносимо свої співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що церемонія прощання із Героєм відбудеться в п'ятницю, 14 липня. Точний час та маршрут траурного кортежу повідомлять згодом.

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