На Луганщині внаслідок авіаудару окупантів загинув Герой з Волині Олександр Малогловець

На Луганщині внаслідок авіаудару окупантів загинув Герой з Волині Олександр Малогловець
2 липня 2023 року поблизу села Діброва Луганської області загинув молодший сержант Малоголовець Олександр Володимирович, 1977 року народження, який проживав у місті Ківерці.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Загинув Герой Олександр внаслідок артилерійського обстрілу та авіаудару по позиціях ЗСУ. Без батька залишилася донечка, овдовіла дружина. Приносимо свої співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що церемонія прощання із Героєм відбудеться в п'ятницю, 14 липня. Точний час та маршрут траурного кортежу повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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