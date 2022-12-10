Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули

Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули
ДБР розслідує загибель військових під час оборонних заходів на Рівненщині.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у коментарі УП.

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом вибуху боєприпасу на Рівненщині, через який загинуло двоє військових. Ще четверо отримали поранення різного ступеню та були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 10 липня 2023 року близько 18:30 під час проведення мінування підступів до важливого стратегічного об'єкта регіону здетонувала одна із мін.

За попередніми даними слідства, заходи проводились на безпечній відстані та не становили небезпеку для стратегічного об'єкта або будь-якого населеного пункту поблизу нього.

Наразі слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту та проводять невідкладні слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення - порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, міни, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times
Сьогодні, 16:05
У Луцьку дві сім’ї отруїлися в ресторані «Пузата хата»
Сьогодні, 15:58
Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули
Сьогодні, 15:45
На Луганщині внаслідок авіаудару окупантів загинув Герой з Волині Олександр Малогловець
Сьогодні, 15:25
Вимагали хабарі за закриття сесії: у львівському університеті затримали декана та його заступника
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
На Волині біля білоруського кордону на міні підірвалися військовослужбовці На Волині біля білоруського кордону на міні підірвалися військовослужбовці
10 березень, 18:54
На Рівненщині на міні підірвався причіп трактора, який був у забороненій зоні На Рівненщині на міні підірвався причіп трактора, який був у забороненій зоні
10 грудень, 2022, 09:30
На Рівненщині 95-річна жінка віддає пів пенсії військовим на Схід На Рівненщині 95-річна жінка віддає пів пенсії військовим на Схід
29 грудень, 2020, 15:08
Через грозу відбулась детонація мін на Любешівщині: зруйнована дорога Через грозу відбулась детонація мін на Любешівщині: зруйнована дорога
06 липень, 16:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від важкого захворювання у госпіталі помер воїн волинської бригади Едуард Масленніков
Сьогодні, 17:00
 0
Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі
Сьогодні, 16:40
 0
В Україну повернули тіла 19 загиблих у російському полоні
Сьогодні, 16:31
 0
G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times
Сьогодні, 16:05
 0
У Луцьку дві сім’ї отруїлися в ресторані «Пузата хата»
Сьогодні, 15:58
 0
Медіа
відео
1/8