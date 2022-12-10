Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули





Про це



"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом вибуху боєприпасу на Рівненщині, через який загинуло двоє військових. Ще четверо отримали поранення різного ступеню та були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.



За даними слідства, 10 липня 2023 року близько 18:30 під час проведення мінування підступів до важливого стратегічного об'єкта регіону здетонувала одна із мін.



За попередніми даними слідства, заходи проводились на безпечній відстані та не становили небезпеку для стратегічного об'єкта або будь-якого населеного пункту поблизу нього.



Наразі слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту та проводять невідкладні слідчі дії.



Попередня кваліфікація правопорушення - порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДБР розслідує загибель військових під час оборонних заходів на Рівненщині.Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у коментарі УП."Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом вибуху боєприпасу на Рівненщині, через який загинуло двоє військових. Ще четверо отримали поранення різного ступеню та були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.За даними слідства, 10 липня 2023 року близько 18:30 під час проведення мінування підступів до важливого стратегічного об'єкта регіону здетонувала одна із мін.За попередніми даними слідства, заходи проводились на безпечній відстані та не становили небезпеку для стратегічного об'єкта або будь-якого населеного пункту поблизу нього.Наразі слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту та проводять невідкладні слідчі дії.Попередня кваліфікація правопорушення - порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію