У лісі на Волині знайшли повішеного собаку
Сьогодні, 12:30
У лісі поблизу села Дідовичі, що неподалік Ківерців, люди виявили повішеним собаку. Тварину вбили з допомогою повідка, обкрутивши ним стовбур дерева. Місцеві мешканці мають підозри на конкретного односельця, котрий, нібито, робить таке вже не вперше.
Про це з посиланням на волонтерку Наталію Петрук повідомляє Вісник.
Правоохоронці відкриють кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 3 років обмеження волі.
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Про це з посиланням на волонтерку Наталію Петрук повідомляє Вісник.
Правоохоронці відкриють кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 3 років обмеження волі.
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Коментарі 1
Мерзота клята.
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