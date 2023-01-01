У лісі на Волині знайшли повішеного собаку

У лісі на Волині знайшли повішеного собаку
У лісі поблизу села Дідовичі, що неподалік Ківерців, люди виявили повішеним собаку. Тварину вбили з допомогою повідка, обкрутивши ним стовбур дерева. Місцеві мешканці мають підозри на конкретного односельця, котрий, нібито, робить таке вже не вперше.

Про це з посиланням на волонтерку Наталію Петрук повідомляє Вісник.

Правоохоронці відкриють кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 3 років обмеження волі.

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Мерзота клята.
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