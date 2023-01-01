F-16 мають з'явитися в авіапросторі України у першому кварталі 2024 року, – Кулеба

F-16 мають з'явитися в авіапросторі України у першому кварталі 2024 року, – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що згідно з графіком перші F-16 мають літати в українському повітряному просторі до кінця першого кварталу наступного року.

Про це повідомив глава української дипломатії, передає Укрінформ.

Очільник МЗС зауважив, що надання Україні західних винищувачів F-16 пов'язане з дуже складними технічними моментами.

«Тренування мають розпочатися десь у серпні, можливо на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків, і самих літаків. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку», - зазначив Кулеба.

Він додав, що графік може зсуватися, оскільки є багато нюансів - треба готувати інженерів, техніків, інфраструктуру.

«Але зараз і міністр оборони тут (на саміті НАТО у Вільнюсі – ред.) працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес», - запевнив міністр.

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, за яких умов Україна має отримати запрошення до НАТО.

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Теги: Літаки, пілоти, навчання, війна
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