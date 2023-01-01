В Україні вперше пересадили серце шестирічній дитині

В Україні вперше пересадили серце шестирічній дитині
Вперше в Україні була проведена операція по трансплантації серця шестирічній дитині.

Про це повідомляє у Facebook Інститут серця МОЗ України.

Згідно з повідомленням, нове серце отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла добре. Дитина почувається добре.

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України Борис Тодуров спільно з командою лікарів Інституту: Гаврилом Ковтуном, Софією Чайковською, Василем Карпенком, Олегом Лоскутовим, Сергієм Судакевичем, Володимиром Вашкебою, Вадимом Сакаловим, Ігорем Хоменком, Євгеном Криштофом, Аллою Колч, Русланою Кирейчиковою, Тетяною Кропивко, Марією Тернущак, Іриною Гринченко, Наталією Карпук, Іриною Конюшок, трансплант-координатор – кардіолог Анна Мельник.

Серце пересадили від померлого чотирирічного хлопчика. Його мама дала згоду на трансплантацію.

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Теги: Росія, Україна, війна, трансплантація, серце
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