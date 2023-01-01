У НАТО затвердили план оборони на випадок нападу з боку росії, – Reuters

У НАТО затвердили план оборони на випадок нападу з боку росії, – Reuters
Країни-члени Північноатлантичного Альянсу сьогодні 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як союзники реагуватимуть на можливе вторгнення російської федерації.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Reuters.

Зазначається, що протягом десятиліть в Альянсі не бачили реальної загрози з боку пострадянської росії, однак на Заході переглянули свою позицію на тлі російського вторгнення в Україну.

Як пише видання, раніше Туреччина блокувала затвердження цих планів через формулювання, що стосуються географічних місць, таких як Кіпр. Станом на сьогодні відповідний план оборони затвердили.

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Теги: Росія, Україна, війна
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