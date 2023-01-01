У НАТО затвердили план оборони на випадок нападу з боку росії, – Reuters





Про це повідомляє



Зазначається, що протягом десятиліть в Альянсі не бачили реальної загрози з боку пострадянської росії, однак на Заході переглянули свою позицію на тлі російського вторгнення в Україну.



Як пише видання, раніше Туреччина блокувала затвердження цих планів через формулювання, що стосуються географічних місць, таких як Кіпр. Станом на сьогодні відповідний план оборони затвердили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країни-члени Північноатлантичного Альянсу сьогодні 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як союзники реагуватимуть на можливе вторгнення російської федерації.Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Reuters.Зазначається, що протягом десятиліть в Альянсі не бачили реальної загрози з боку пострадянської росії, однак на Заході переглянули свою позицію на тлі російського вторгнення в Україну.Як пише видання, раніше Туреччина блокувала затвердження цих планів через формулювання, що стосуються географічних місць, таких як Кіпр. Станом на сьогодні відповідний план оборони затвердили.

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