У НАТО затвердили план оборони на випадок нападу з боку росії, – Reuters
Сьогодні, 05:54
Країни-члени Північноатлантичного Альянсу сьогодні 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як союзники реагуватимуть на можливе вторгнення російської федерації.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Reuters.
Зазначається, що протягом десятиліть в Альянсі не бачили реальної загрози з боку пострадянської росії, однак на Заході переглянули свою позицію на тлі російського вторгнення в Україну.
Як пише видання, раніше Туреччина блокувала затвердження цих планів через формулювання, що стосуються географічних місць, таких як Кіпр. Станом на сьогодні відповідний план оборони затвердили.
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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Reuters.
Зазначається, що протягом десятиліть в Альянсі не бачили реальної загрози з боку пострадянської росії, однак на Заході переглянули свою позицію на тлі російського вторгнення в Україну.
Як пише видання, раніше Туреччина блокувала затвердження цих планів через формулювання, що стосуються географічних місць, таких як Кіпр. Станом на сьогодні відповідний план оборони затвердили.
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