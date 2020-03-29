Щеплення проти COVID-19 після 1 липня є рекомендованим, – МОЗ
Сьогодні, 02:29
Щеплення проти COVID-19 після 1 липня, коли завершився карантин, є рекомендованим, але не обовʼязковим.
Про це пояснили в Міністерстві охорони здоров’я.
"Використання та наявність сертифіката на території України відтепер є не обов’язковими – більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць", – пишуть у відомстві.
У міністерстві додають, що в деяких країнах COVID-сертифікати діють, тому плануючи закордонну поїздку, варто заздалегідь дізнатися правила в’їзду в країну.
"Вакцинація може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання ревакцинальних (бустерних) доз. Станом на зараз, це може бути 2 курси ревакцинації", – пишуть в міністерстві.
Там додають, що в разі планової госпіталізації пацієнт повинен мати негативний результат тестування на COVID-19, адже інфекція "залишається особливо небезпечною інфекцією".
Нагадаємо, що з 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19.
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Про це пояснили в Міністерстві охорони здоров’я.
"Використання та наявність сертифіката на території України відтепер є не обов’язковими – більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць", – пишуть у відомстві.
У міністерстві додають, що в деяких країнах COVID-сертифікати діють, тому плануючи закордонну поїздку, варто заздалегідь дізнатися правила в’їзду в країну.
"Вакцинація може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання ревакцинальних (бустерних) доз. Станом на зараз, це може бути 2 курси ревакцинації", – пишуть в міністерстві.
Там додають, що в разі планової госпіталізації пацієнт повинен мати негативний результат тестування на COVID-19, адже інфекція "залишається особливо небезпечною інфекцією".
Нагадаємо, що з 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19.
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