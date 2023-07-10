В росії застрелили командира російського підводного човна «Краснодар»

Станіслава Ржицького.



Про це повідомляє



Сьогодні зранку 42-річний Станіслав Ржицький вирушив на пробіжку.



“Невідомий підстеріг його біля спорткомплексу “Олімп” та вистрелив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Постраждалий помер на місці від поранень”, – йдеться в повідомленні.



Наразі відкрито кримінальну справу за статтею “Вбивство”, триває пошук нападника.



“За попередніми даними, кілер давно стежив за Ржицьким, знав його маршрути, а також спеціально обирав місце, яке не охоплюватимуть камери спостереження. Зараз співробітники поліції переглядають камери на найближчих будівлях, але наразі жодних зачіпок не виявлено”, – повідомляє інший російський телеграм-канал.



Зазначається, що раніше Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу та командував підводним човном “Краснодар”, який 14 липня 2022 року, серед інших, запустив крилаті ракети “Калібр” по Вінниці.



Ці ракети влучили в будинок побуту та автостоянку біля нього та Будинок офіцерів. Крім того, ракети уразили розташовані неподалік житлові будинки. Дві ракети тоді збила ППО.



Внаслідок російського теракту загинули 28 осіб, серед них троє дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російському Краснодарі застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботиПро це повідомляє LB.ua з посиланням на російські ЗМІ.Сьогодні зранку 42-річний Станіслав Ржицький вирушив на пробіжку.“Невідомий підстеріг його біля спорткомплексу “Олімп” та вистрелив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Постраждалий помер на місці від поранень”, – йдеться в повідомленні.Наразі відкрито кримінальну справу за статтею “Вбивство”, триває пошук нападника.“За попередніми даними, кілер давно стежив за Ржицьким, знав його маршрути, а також спеціально обирав місце, яке не охоплюватимуть камери спостереження. Зараз співробітники поліції переглядають камери на найближчих будівлях, але наразі жодних зачіпок не виявлено”, – повідомляє інший російський телеграм-канал.Зазначається, що раніше Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу та командував підводним човном “Краснодар”, який 14 липня 2022 року, серед інших, запустив крилаті ракети “Калібр” по Вінниці.Ці ракети влучили в будинок побуту та автостоянку біля нього та Будинок офіцерів. Крім того, ракети уразили розташовані неподалік житлові будинки. Дві ракети тоді збила ППО.Внаслідок російського теракту загинули 28 осіб, серед них троє дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію