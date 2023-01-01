На двох напрямках ЗСУ звільнили вже 169 км² – це як ціла Одеса: добрі новини від ВолиньPost за 10 липня

Традиційно нагадуємо про добрі новини і розпочинаємо з перемог на фронті: втрат ворога і повернення своїх територій!Отже, сьогодні, 10 липня, ми писали про таке:За минулу добу українські захисники знищили ще 440 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 234480 (+440) осіб,◾ танків ‒ 4085 (+7) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2) од,◾ артилерійських систем – 4371 (+5) од,◾ РСЗВ – 668 (+0) од,◾ засобів ППО ‒ 414 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1) од,◾ крилатих ракет ‒ 1271 (+0) од,◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од,◾ спеціальної техніки ‒ 632 (+4) од.За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кілометрів квадратних української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі. Що приблизно співмірно з площею міста Одеса! На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості.Мешканка села Верба Оваднівської громадивідзначила поважний столітній ювілей. 23 червня її оселя повнилася оберемками квітів та щирими вітаннями, які з нагоди особистого свята линули до довгожительки від її родини, односельців та земляків.Найбільшим захопленням жінки є квіти. З ранньої весни й до пізньої осені квітник біля її будинку майорить різнобарв’ям, радуючи погляди перехожих.Не може Марія сидіти без діла, все поривається на город, аби хоч чимось допомогти рідним. Вважає, що без роботи немає життя й здоров’я.Тож, можливо, це одна із запорук її довголіття. А ще – смачна домашня їжа.Арт-проект «Модуль тимчасовості» (МОТ) розпочне роботу 13 липня, у четвер, о 13:00 на Театральному майдані у Луцьку.«Модуль тимчасовості» (MOT) працюватиме без вихідних протягом місяця: з 13:00 до 20:00 — у будні та з 11:00 до 20:00 — у вихідні.Вхід відбуватиметься порядку живої черги. Рекомендована ціна квитка — 150 гривень. Проте кожен відвідувач за бажання може обрати більшу чи меншу суму, адже зібрані МОТом кошти спрямують на відновлення арт-інституцій, які постраждали під час війни. Квиток можна придбати на вході.Тривають роботи з озеленення проспекту Волі. Підрядна організація вже висадила 170 дерев, а сьогодні розпочали висаджувати кущі. Загалом їх буде біля 4000. Серед них — пухироплідник лютеус, барбарис Тунберга, кизильник, гортензія. Рослини багаторічні, виконуватимуть декоративну функцію в загальній концепції реконструкції проспекту, а також очищатимуть повітря.До кінця тижня планують закінчити роботи. Також вже вирівняли ґрунт, аби після цього розпочати посів трави.