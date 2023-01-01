На Волі у Луцьку висадять чотири тисячі кущів

На Волі у Луцьку висадять чотири тисячі кущів
Тривають роботи з озеленення проспекту Волі. Підрядна організація вже висадила 170 дерев, а сьогодні розпочали висаджувати кущі. Загалом їх буде біля 4000. Серед них — пухироплідник лютеус, барбарис Тунберга, кизильник, гортензія. Рослини багаторічні, виконуватимуть декоративну функцію в загальній концепції реконструкції проспекту, а також очищатимуть повітря.

По це повідомили у Луцькраді.

До кінця тижня планують закінчити роботи. Також вже вирівняли ґрунт, аби після цього розпочати посів трави.

Усі роботи з реконструкції центрального проспекту заплановано завершити цього року.

На Волі у Луцьку висадять чотири тисячі кущів


На Волі у Луцьку висадять чотири тисячі кущів

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