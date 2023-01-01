Великий монтаж на Театральному майдані у Луцьку: коли відкриють арт-простір «Модуль тимчасовості»





Про це повідомляють організатори проекту.



«Модуль тимчасовості» (MOT) працюватиме без вихідних протягом місяця: з 13:00 до 20:00 — у будні та з 11:00 до 20:00 — у вихідні.



Вхід відбуватиметься порядку живої черги. Рекомендована ціна квитка — 150 гривень. Проте кожен відвідувач за бажання може обрати більшу чи меншу суму, адже зібрані МОТом кошти спрямують на відновлення арт-інституцій, які постраждали під час війни. Квиток можна придбати на вході.



На спеціальні події, що стартуватимуть в окремі дні після закриття експозиції, вхід буде лише за платними квитками. Програму спеціальних подій анонсують на сайті



“Модуль тимчасовості” (MOT) представляє у Луцьку київська команда don’t Take Fake за ініціативи та підтримки місцевої громадської організації «Алгоритм дій», а також сприяння Луцької міської ради.

Мета “Модулю тимчасовості” (MOT) — зібрати кошти на відновлення культурних об’єктів, які постраждали або знищені внаслідок російської агресії, а також привернути увагу до культурних процесів в Україні.



Нагадаємо, «Модуль тимчасовості» — виставковий простір, де представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 художників з 10 країн світу. Ключова тема виставки, як всього проєкту, — тимчасовість. У команді don’t Take Fake пояснюють: «МОТ — це спроба зафіксувати плинність життя та часу в мистецтві, а також показати його невизначеність і водночас підтримати бажання в усіх, хто залишається в Україні, продовжувати жити, створювати та виборювати».



Куратором виставки став Фабріс Бусто — французький арт-критик, куратор і головний редактор журналу Beaux Arts.



Виставка відбувається у двоповерховій конструкції площею 417 квадратних метрів, створеній з 27 металевих контейнерів-модулів. Унікальність конструкції ще й в тому, що її можна розібрати, транспортувати та зібрати наново за менше ніж 10 днів. Таким чином МОТ переїхав з Контрактової площі у Києві на площу Героїв Майдану в Дніпрі, а звідти в центр Луцька на Театральний майдан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Арт-проект «Модуль тимчасовості» (МОТ) розпочне роботу 13 липня, у четвер, о 13:00 на Театральному майдані у Луцьку.Про це повідомляють організатори проекту.«Модуль тимчасовості» (MOT) працюватиме без вихідних протягом місяця: з 13:00 до 20:00 — у будні та з 11:00 до 20:00 — у вихідні.Вхід відбуватиметься порядку живої черги. Рекомендована ціна квитка — 150 гривень. Проте кожен відвідувач за бажання може обрати більшу чи меншу суму, адже зібрані МОТом кошти спрямують на відновлення арт-інституцій, які постраждали під час війни. Квиток можна придбати на вході.На спеціальні події, що стартуватимуть в окремі дні після закриття експозиції, вхід буде лише за платними квитками. Програму спеціальних подій анонсують на сайті ГО “Алгоритм дій” та в Instagram громадської організації: @algorytm.ngo “Модуль тимчасовості” (MOT) представляє у Луцьку київська команда don’t Take Fake за ініціативи та підтримки місцевої громадської організації «Алгоритм дій», а також сприяння Луцької міської ради.Мета “Модулю тимчасовості” (MOT) — зібрати кошти на відновлення культурних об’єктів, які постраждали або знищені внаслідок російської агресії, а також привернути увагу до культурних процесів в Україні.Нагадаємо,, де представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 художників з 10 країн світу. Ключова тема виставки, як всього проєкту, — тимчасовість. У команді don’t Take Fake пояснюють: «МОТ — це спроба зафіксувати плинність життя та часу в мистецтві, а також показати його невизначеність і водночас підтримати бажання в усіх, хто залишається в Україні, продовжувати жити, створювати та виборювати».Куратором виставки став— французький арт-критик, куратор і головний редактор журналу Beaux Arts.Виставка відбувається у двоповерховій конструкції площею 417 квадратних метрів, створеній з 27 металевих контейнерів-модулів. Унікальність конструкції ще й в тому, що її можна розібрати, транспортувати та зібрати наново за менше ніж 10 днів. Таким чином МОТ переїхав з Контрактової площі у Києві на площу Героїв Майдану в Дніпрі, а звідти в центр Луцька на Театральний майдан.

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