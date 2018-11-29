Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Сьогодні, 12:52
У Луцьку у самому центрі міста (на Театральному майдані) монтують доволі масштабні конструкції. Тож не дивно, що об’єкт викликає зацікавлення у лучан і запитання – що ж тут буде?
Відповідаємо – у центрі Луцька монтують тимчасовий культурний простір «Модуль тимчасовості» (МОТ), як його називають організатори – найбільший арт-проєкт року. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили на місці монтажу та у громадській організації «Алгоритм дій», за сприяння якої, а також міськради виставка приїхала до Луцька після того, як вже була презентована у Києві та Дніпрі.
Відомо, що це буде двоповерхова будівля, складена з 27 контейнерів-модулів, із виставкою робіт світових та українських художників. Тут також проведуть серію кінопоказів і лекцій. Мета проєкту — привернути ще більше уваги до України та зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії.
Проєкт організований київською командою don’t Take Fake. Його творці пояснюють, що МОТ — «це спроба зафіксувати плинність життя та часу в мистецтві, а також показати його невизначеність і водночас підтримати бажання в усіх, хто залишається в Україні, продовжувати жити, створювати та виборювати».
Основа «Модуля тимчасовості» — виставковий простір, де представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 художників з 10 країн світу.
Куратором виставки виступив Фабріс Бусто — французький арткритик, куратор і головний редактор журналу Beaux Arts. Фабріс працював над багатьма проєктами сучасного мистецтва
«Тимчасово окуповані регіони, тимчасово розділені родини, статус тимчасового захисту і врешті — тимчасова війна. Тимчасовість усього навкруги дає нам поштовх до руху. Адже будь-яка тимчасовість має своє закінчення, а за ним — новий вектор для дій».
В експозиції «Модуля тимчасовості» беруть участь гучні імена світової артсцени.
Серед українців — Жанна Кадирова, Марія Куліковська, Роман Мінін, Олексій Кондаков, Олексій Сай, Нікіта Кравцов, Володимир Манжос (WAONE).
З міжнародних митців — французькі художники JR та Zevs, стритарт-художник Vhils — автор київського муралу з зображенням Сергія Нігояна, американський скульптор Марк Дженкінс, південнокорейська мультидисциплінарна мисткиня KIMSOOJA, індійський авангардист Субодх Гупта та лос-анджелеський художник Клеон Петерсон. Спеціально на відкриття приїде іспанський візуальний митець Пабло Вальбуена, що готує роботу спільно з українськими поетами Остапом Сливинським, Іриною Цілик та Любою Якимчук. Також новий аудіовізуальний проєкт, знятий у Чорнобильській зоні, презентує нью-йоркський дует «Soundwalk Collective», вірш до якого написала та зачитала легендарна Патті Сміт.
Але МОТ — це не лише виставка.
На період своєї роботи МОТ також стане майданчиком для кінопоказів. А ще тут відбуватимуться перформанси, лекції та дискусії.
Частиною простору стане гіфтстор — своєрідний сувенірний магазин. Більшість речей у ньому — це лімітовані колекції у співпраці з українськими митцями та брендами, серед яких m0d44, O(FourFour), Broq, Pilsok, Woolkrafts, Sabi Candles та інші. Крім того тут можна буде придбати «частинку» МОТ — контейнери з гіпсу та кераміки, створені вручну українськими майстрами.
Коли відкриють і як потрапити?
Точну дату відкриття організатори обіцяють анонсувати трохи згодом. Але відомо, що це буде орієнтовно середина липня.
МОТ у Луцьку працюватиме без вихідних протягом місяця: з 13:00 до 20:00 — у будні та з 11:00 до 20:00 — у вихідні.
Вхід — у порядку живої черги. Рекомендована ціна квитка — 150 гривень. Проте кожен відвідувач за бажання може обрати більшу чи меншу суму.
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Відповідаємо – у центрі Луцька монтують тимчасовий культурний простір «Модуль тимчасовості» (МОТ), як його називають організатори – найбільший арт-проєкт року. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили на місці монтажу та у громадській організації «Алгоритм дій», за сприяння якої, а також міськради виставка приїхала до Луцька після того, як вже була презентована у Києві та Дніпрі.
Відомо, що це буде двоповерхова будівля, складена з 27 контейнерів-модулів, із виставкою робіт світових та українських художників. Тут також проведуть серію кінопоказів і лекцій. Мета проєкту — привернути ще більше уваги до України та зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії.
Проєкт організований київською командою don’t Take Fake. Його творці пояснюють, що МОТ — «це спроба зафіксувати плинність життя та часу в мистецтві, а також показати його невизначеність і водночас підтримати бажання в усіх, хто залишається в Україні, продовжувати жити, створювати та виборювати».
Основа «Модуля тимчасовості» — виставковий простір, де представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 художників з 10 країн світу.
Куратором виставки виступив Фабріс Бусто — французький арткритик, куратор і головний редактор журналу Beaux Arts. Фабріс працював над багатьма проєктами сучасного мистецтва
«Тимчасово окуповані регіони, тимчасово розділені родини, статус тимчасового захисту і врешті — тимчасова війна. Тимчасовість усього навкруги дає нам поштовх до руху. Адже будь-яка тимчасовість має своє закінчення, а за ним — новий вектор для дій».
В експозиції «Модуля тимчасовості» беруть участь гучні імена світової артсцени.
Серед українців — Жанна Кадирова, Марія Куліковська, Роман Мінін, Олексій Кондаков, Олексій Сай, Нікіта Кравцов, Володимир Манжос (WAONE).
З міжнародних митців — французькі художники JR та Zevs, стритарт-художник Vhils — автор київського муралу з зображенням Сергія Нігояна, американський скульптор Марк Дженкінс, південнокорейська мультидисциплінарна мисткиня KIMSOOJA, індійський авангардист Субодх Гупта та лос-анджелеський художник Клеон Петерсон. Спеціально на відкриття приїде іспанський візуальний митець Пабло Вальбуена, що готує роботу спільно з українськими поетами Остапом Сливинським, Іриною Цілик та Любою Якимчук. Також новий аудіовізуальний проєкт, знятий у Чорнобильській зоні, презентує нью-йоркський дует «Soundwalk Collective», вірш до якого написала та зачитала легендарна Патті Сміт.
Але МОТ — це не лише виставка.
На період своєї роботи МОТ також стане майданчиком для кінопоказів. А ще тут відбуватимуться перформанси, лекції та дискусії.
Частиною простору стане гіфтстор — своєрідний сувенірний магазин. Більшість речей у ньому — це лімітовані колекції у співпраці з українськими митцями та брендами, серед яких m0d44, O(FourFour), Broq, Pilsok, Woolkrafts, Sabi Candles та інші. Крім того тут можна буде придбати «частинку» МОТ — контейнери з гіпсу та кераміки, створені вручну українськими майстрами.
Коли відкриють і як потрапити?
Точну дату відкриття організатори обіцяють анонсувати трохи згодом. Але відомо, що це буде орієнтовно середина липня.
МОТ у Луцьку працюватиме без вихідних протягом місяця: з 13:00 до 20:00 — у будні та з 11:00 до 20:00 — у вихідні.
Вхід — у порядку живої черги. Рекомендована ціна квитка — 150 гривень. Проте кожен відвідувач за бажання може обрати більшу чи меншу суму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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