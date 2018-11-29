Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО

У Луцьку у самому центрі міста (на Театральному майдані) монтують доволі масштабні конструкції. Тож не дивно, що об’єкт викликає зацікавлення у лучан і запитання – що ж тут буде?Відповідаємо – у центрі Луцька монтують тимчасовий культурний простір «Модуль тимчасовості» (МОТ), як його називають організатори – найбільший арт-проєкт року. Про цеповідомили на місці монтажу та у громадській організації «Алгоритм дій», за сприяння якої, а також міськради виставка приїхала до Луцька після того, як вже була презентована у Києві та Дніпрі.Відомо, що це буде двоповерхова будівля, складена з 27 контейнерів-модулів, із виставкою робіт світових та українських художників. Тут також проведуть серію кінопоказів і лекцій. Мета проєкту — привернути ще більше уваги до України та зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії.Проєкт організований київською командою don’t Take Fake. Його творці пояснюють, що МОТ — «це спроба зафіксувати плинність життя та часу в мистецтві, а також показати його невизначеність і водночас підтримати бажання в усіх, хто залишається в Україні, продовжувати жити, створювати та виборювати».Основа «Модуля тимчасовості» — виставковий простір, де представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 художників з 10 країн світу.Куратором виставки виступив Фабріс Бусто — французький арткритик, куратор і головний редактор журналу Beaux Arts. Фабріс працював над багатьма проєктами сучасного мистецтва«Тимчасово окуповані регіони, тимчасово розділені родини, статус тимчасового захисту і врешті — тимчасова війна. Тимчасовість усього навкруги дає нам поштовх до руху. Адже будь-яка тимчасовість має своє закінчення, а за ним — новий вектор для дій».В експозиції «Модуля тимчасовості» беруть участь гучні імена світової артсцени.Серед українців —З міжнародних митців — французькі художникита, стритарт-художник— автор київського муралу з зображенням, американський скульптор, південнокорейська мультидисциплінарна мисткиня, індійський авангардистта лос-анджелеський художник. Спеціально на відкриття приїде іспанський візуальний митець, що готує роботу спільно з українськими поетамита. Також новий аудіовізуальний проєкт, знятий у Чорнобильській зоні, презентує нью-йоркський дует, вірш до якого написала та зачитала легендарнаАле МОТ — це не лише виставка.На період своєї роботи МОТ також стане майданчиком для кінопоказів. А ще тут відбуватимуться перформанси, лекції та дискусії.Частиною простору стане гіфтстор — своєрідний сувенірний магазин. Більшість речей у ньому — це лімітовані колекції у співпраці з українськими митцями та брендами, серед яких m0d44, O(FourFour), Broq, Pilsok, Woolkrafts, Sabi Candles та інші. Крім того тут можна буде придбати «частинку» МОТ — контейнери з гіпсу та кераміки, створені вручну українськими майстрами.Точну дату відкриття організатори обіцяють анонсувати трохи згодом. Але відомо, що це буде орієнтовно середина липня.МОТ у Луцьку працюватиме без вихідних протягом місяця: з 13:00 до 20:00 — у будні та з 11:00 до 20:00 — у вихідні.Вхід — у порядку живої черги. Рекомендована ціна квитка — 150 гривень. Проте кожен відвідувач за бажання може обрати більшу чи меншу суму.