Повідомили про передчасну смерть захисника з Волині Сергія Михальчука

Повідомили про передчасну смерть захисника з Волині Сергія Михальчука
Важка втрата у Іваничівській громаді - невблаганна смерть забрала життя захисника Михальчука Сергія.

Про це повідомили у Іваничівській селищній раді.

У зв’язку зі смертю захисника на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 4-6 липня 2023 року.

"Уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Сергія Михальчука – та розділяють їх горе", - йдеться в дописі.

Для вшанування пам’яті військовослужбовця просять приспустити державні прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.

Детальна інформація про прибуття тіла Героя буде подана згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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