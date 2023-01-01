Повідомили про передчасну смерть захисника з Волині Сергія Михальчука

Михальчука Сергія.



Про це



У зв’язку зі смертю захисника на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 4-6 липня 2023 року.



"Уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Сергія Михальчука – та розділяють їх горе", - йдеться в дописі.



Для вшанування пам’яті військовослужбовця просять приспустити державні прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.



Детальна інформація про прибуття тіла Героя буде подана згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Важка втрата у Іваничівській громаді - невблаганна смерть забрала життя захисникаПро це повідомили у Іваничівській селищній раді.У зв’язку зі смертю захисника на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 4-6 липня 2023 року."Уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Сергія Михальчука – та розділяють їх горе", - йдеться в дописі.Для вшанування пам’яті військовослужбовця просять приспустити державні прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.Детальна інформація про прибуття тіла Героя буде подана згодом.

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