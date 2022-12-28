Показали, як змінилась після ремонту розбита дорога між Дачним і Ківерцями. ФОТО

Показали, як змінилась після ремонту розбита дорога між Дачним і Ківерцями. ФОТО
На автомобільній дорозі зі статусом регіональної Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на ділянці, що донедавна була найбільш розбитою, забезпечено комфортний та безпечний проїзд.

Про це повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Йдеться про 5-кілометривий відтинок в межах населених пунктів Дачне, Жабка і Ківерці Луцького району.

Як змінилась дорога Р-14 неподалік обласного центру Волині, дивіться на порівняльних світлинах.

Показали, як змінилась після ремонту розбита дорога між Дачним і Ківерцями. ФОТО


Показали, як змінилась після ремонту розбита дорога між Дачним і Ківерцями. ФОТО

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Теги: ремонт дороги, Р-14
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