У «Ягодині» службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. ФОТО

У «Ягодині» службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. ФОТО
Заборонені речовини через українсько-польський кордон намагався приховано перевезти громадянин Латвії.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Учора, 3 липня, під час оформлення рейсового автобуса, який через пункт пропуску «Ягодин» слідував до Варшави, на речі одного з пасажирів зреагував службовий собака прикордонників. Перевіривши порожню валізу, оглядова група виявила в ній сторонні вкладення. Під внутрішньою обшивкою знаходився згорток з марихуаною. В іншій валізі оглядовики знайшли ще три пакунки та пластикову баночку з порошкоподібною та кристалічною речовиною білого кольору. Їх латвієць старанно приліпив до стінки на двосторонній скотч.

Про знахідки прикордонники поінформували співробітників Нацполіції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.
У «Ягодині» службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. ФОТО

Знайдені речовини встановленим порядком правоохоронці вилучили для проведення відповідних експертиз.
У «Ягодині» службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. ФОТО
У «Ягодині» службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. ФОТО
У «Ягодині» службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. ФОТО
У «Ягодині» службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. ФОТО
У «Ягодині» службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. ФОТО

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Теги: Ягодин, пасажир, наркотики
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