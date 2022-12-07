На Волині перекинулося авто: водій і пасажир загинули

На Волині перекинулося авто: водій і пасажир загинули
На виїзді із селища Ратне водій автомобіля «KIA» не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся на проїжджій частині.

Автопригода трапилася учора ввечері, 3 липня, - повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

У результаті ДТП 30-річний водій загинув на місці, 49-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.


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Теги: ДТП, загиблі, Ратне
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