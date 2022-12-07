На Волині перекинулося авто: водій і пасажир загинули





Автопригода трапилася учора ввечері, 3 липня, - повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



У результаті ДТП 30-річний водій загинув на місці, 49-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На виїзді із селища Ратне водій автомобіля «KIA» не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся на проїжджій частині.Автопригода трапилася учора ввечері, 3 липня, - повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У результаті ДТП 30-річний водій загинув на місці, 49-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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