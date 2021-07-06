Випускник з Волині склав мультитест на 200 балів

Випускник з Волині склав мультитест на 200 балів
Випускник Гутянського ліцею Заболоттівської селищної ради Данилюк Артем склав національний мультипредметний тест з української мови на 200 балів.

Про це повідомляє Типове Ратне.

"Щиро вітаємо тебе, з таким величезним успіхом. Дякуємо за високий результат навчання, старанність і наполегливість. Бажаємо не зупинятися на досягнутому, вступити у вищий навчальний заклад та здобути омріяну професію", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів.

Ще одна випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України.

А випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.

Четверо випускників із міста на Волині склали мультитест на 200 балів.

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Теги: мультитест, 200 балів, Волинь
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