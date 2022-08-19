Випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України

Випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України
Випускниця Заболотцівського ліцею Юлія Стойчик отримала максимальних 200 балів на національному мультипредметному тесті.

Юлія Стойчик набрала 200 балів з історії України, - повідомляють на фейсбук-сторінці Литовезької громади.

“Щиро вітаємо випускницю Заболотцівсього ліцею з успішно складеним НМТ (історія України -200 балів, вчителька Олеся Стуга). Дякуємо за високі результати навчання, старанність та наполегливість!” – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.

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Теги: НМТ, 200 балів, випускниця, Волинь
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